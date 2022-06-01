Tesla исследует технологию батареи, которая прослужит 100 лет

Канадская группа исследователей, работающих в Tesla и их коллеги из Университета Далхаузи представили статью о новой технологии, предложенной для проектирования тяговых батарей. Авторы утверждают, что элементы на основе никеля могут прослужить до 100 лет.

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Особый химический состав батареи обеспечивает ее долговечность не меньше, чем у обычного литий-ионно-фосфатного элемента. В то же время высокая плотность энергии приводит к большему запасу хода.

Теоретически эти ультрасовременные аккумуляторы могут иметь срок службы до века, если их температура в течение всего периода остается близкой к +25 градусам Цельсия (+77 ºF).