Tesla исследует технологию батареи, которая прослужит 100 лет

Канадская группа исследователей, работающих в Tesla и их коллеги из Университета Далхаузи представили статью о новой технологии, предложенной для проектирования тяговых батарей. Авторы утверждают, что элементы на основе никеля могут прослужить до 100 лет.
Особый химический состав батареи обеспечивает ее долговечность не меньше, чем у обычного литий-ионно-фосфатного элемента. В то же время высокая плотность энергии приводит к большему запасу хода.
Теоретически эти ультрасовременные аккумуляторы могут иметь срок службы до века, если их температура в течение всего периода остается близкой к +25 градусам Цельсия (+77 ºF).
Современные электромобили еще не достигли того возраста, когда можно делать серьезные выводы о долговечности их батарей. Многие автопроизводители обещают не менее 8-10 лет службы. Некоторые электромобили Tesla уже преодолели от 700 000 до 1 000 000 километров. Их владельцы сообщали о необходимости замены батарей через 250 000–300 000 километров пробега, а иногда и реже.