300 тысяч км и больше: топ-20 самых выносливых автомобилей

Аналитический ресурс Hotcars.com назвал топ-20 автомобилей, фактический ресурс которых превышает 300 тысяч км.

Авторы материала делят всех покупателей на две основные категории - тех, кто меняет автомобили каждые два-три года и тех, кто покупает машину надолго - на пять, семь или десять лет в зависимости от обстоятельств. Именно второй группе клиентов Hotcars.com адресует 20 моделей, которые, согласно статистике влиятельных исследователей, и в частности американской некоммерческой организации потребителей Consumer Reports, способны проехать 300 тысяч км и больше, не обременяя владельца большими счетами за ремонт.

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На первое место хит-парада надежности эксперты поставили премиум-седан Mercedes-Benz E-Class, о котором сказано, что он адресован клиентам одновременно с финансовым достатком и чувством стиля. Модель текущего поколения способна преодолеть 300 тыс км нередко вообще без каких-либо технических проблем и при этом обеспечивать высочайший уровень пассивной и активной безопасности. Есть, правда, одно "но" - за эти качества придется выложить в среднем больше 50 тысяч долларов.

Практически столь же неубиваем, по оценке авторов исследования, Honda Civic, которому эксперты отдают "серебро" рейтинга. Как базовый 2-литровый "атмосферник", так и опциональный 1,5-литровый турбоагрегат эксперты хвалят за надежность, производительность и экономичность. При этом отмечается, что одинаково надежны как стандартная, так и спортивная версия Type-R.

На третье место рейтинга выдвинулся, как выражаются авторы материала, "горячо любимый американскими водителями" GMC Yukon, который фактически является более дорогой версией Chevrolet Tahoe и Suburban нового поколения. Об этом великане говорится, что "этот SUV доказал, что может проехать просто-таки бесчисленное количество километров и остаться на ходу. Американца журят GMC Yukon за недетский топливный аппетит и хвалят за просторный салон и тяговитый бензиновый 5.3-литровый V8.

Из других представителей топ-20 высокоресурсных машин нашему читателю будет явно интересен Honda CR-V (4-ое место). Этот кроссовер удостоился комплимента за надежный 1,5-литровый бензиновый турбированный мотор на 190 л.с., а также за вместительный салон и отличную управляемость.

На пятом, шестом и седьмом местах расположились соответственно Lincoln Navigator, Mazda MX-5 и Nissan Maxima нового поколения, являющиеся для нашего рынка экзотикой.

Обращает на себя внимание также восьмое место Toyota Prius, не очень редкого в российском автопарке. Этот популярный гибрид с легкостью преодолеет 300 тысяч км. без серьезных технических нареканий, при этом не уставая радовать владельца малым расходом топлива. Отмечается также, что сильная сторона Prius - низкие эксплуатационные расходы, а также возможность передвигаться в "зеленом" режиме - исключительно на электротяге.

Lexus RX 350, занявшим девятое место хит-парада, не удостаивается комплимента за взрывную динамику, зато эта модель оснащается мощным и надежным двигателем и трансмиссией, способными переварить даже поездки в сложных дорожных условиях.

Toyota Corolla заслужила десятое место рейтинга благодаря не только надежности, но также балансу управляемости и ездового комфорта, а также доступной цене.