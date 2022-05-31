Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+23° в 
USD 63.10EUR 64.72
Войти в почту
4 часа назад

300 тысяч км и больше: топ-20 самых выносливых автомобилей

Российская Газета

Аналитический ресурс Hotcars.com назвал топ-20 автомобилей, фактический ресурс которых превышает 300 тысяч км.

300 тысяч км и больше: топ-20 самых выносливых автомобилей
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Авторы материала делят всех покупателей на две основные категории - тех, кто меняет автомобили каждые два-три года и тех, кто покупает машину надолго - на пять, семь или десять лет в зависимости от обстоятельств. Именно второй группе клиентов Hotcars.com адресует 20 моделей, которые, согласно статистике влиятельных исследователей, и в частности американской некоммерческой организации потребителей Consumer Reports, способны проехать 300 тысяч км и больше, не обременяя владельца большими счетами за ремонт.

Видео дня

На первое место хит-парада надежности эксперты поставили премиум-седан Mercedes-Benz E-Class, о котором сказано, что он адресован клиентам одновременно с финансовым достатком и чувством стиля. Модель текущего поколения способна преодолеть 300 тыс км нередко вообще без каких-либо технических проблем и при этом обеспечивать высочайший уровень пассивной и активной безопасности. Есть, правда, одно "но" - за эти качества придется выложить в среднем больше 50 тысяч долларов.

Практически столь же неубиваем, по оценке авторов исследования, Honda Civic, которому эксперты отдают "серебро" рейтинга. Как базовый 2-литровый "атмосферник", так и опциональный 1,5-литровый турбоагрегат эксперты хвалят за надежность, производительность и экономичность. При этом отмечается, что одинаково надежны как стандартная, так и спортивная версия Type-R.

На третье место рейтинга выдвинулся, как выражаются авторы материала, "горячо любимый американскими водителями" GMC Yukon, который фактически является более дорогой версией Chevrolet Tahoe и Suburban нового поколения. Об этом великане говорится, что "этот SUV доказал, что может проехать просто-таки бесчисленное количество километров и остаться на ходу. Американца журят GMC Yukon за недетский топливный аппетит и хвалят за просторный салон и тяговитый бензиновый 5.3-литровый V8.

Из других представителей топ-20 высокоресурсных машин нашему читателю будет явно интересен Honda CR-V (4-ое место). Этот кроссовер удостоился комплимента за надежный 1,5-литровый бензиновый турбированный мотор на 190 л.с., а также за вместительный салон и отличную управляемость.

На пятом, шестом и седьмом местах расположились соответственно Lincoln Navigator, Mazda MX-5 и Nissan Maxima нового поколения, являющиеся для нашего рынка экзотикой.

Обращает на себя внимание также восьмое место Toyota Prius, не очень редкого в российском автопарке. Этот популярный гибрид с легкостью преодолеет 300 тысяч км. без серьезных технических нареканий, при этом не уставая радовать владельца малым расходом топлива. Отмечается также, что сильная сторона Prius - низкие эксплуатационные расходы, а также возможность передвигаться в "зеленом" режиме - исключительно на электротяге.

Lexus RX 350, занявшим девятое место хит-парада, не удостаивается комплимента за взрывную динамику, зато эта модель оснащается мощным и надежным двигателем и трансмиссией, способными переварить даже поездки в сложных дорожных условиях.

Toyota Corolla заслужила десятое место рейтинга благодаря не только надежности, но также балансу управляемости и ездового комфорта, а также доступной цене.

Далее в списке расположились (по убыванию) Subaru Legacy, Ford Crown Victoria, Acura TL, Subaru Outback, Honda Accord, Scion xD, Toyota Camry, Chevrolet Silverado, Ford Taurus и Mazda3.

Популярный у нас седан Toyota Camry помимо надежности хвалят за очень просторный салон, топливную экономичность и щедрое базовое оснащение. Mazda3 в свою очередь удостаивается комплимента за стильный дизайн, ценовую доступность, недорогое техобслуживание и опциональный "горячий" турбомотор с отдачей 250 л.с.

Автоэксперт,Scion xD,Ford Crown Victoria,GMC Yukon,Nissan Maxima,Ford Taurus,Lincoln Navigator,Acura TL,Subaru Legacy,Mazda MX-5,Honda Accord,Toyota Corolla,Toyota Prius,Chevrolet Silverado,Subaru Outback,Chevrolet Tahoe,Toyota Camry,Lexus RX,Honda CR-V,Honda Civic,Lexus,Lincoln,Mazda,Nissan,Subaru,Chevrolet,Toyota,Honda,Mercedes-Benz,Ford,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители