Зачем МЭА хочет ограничить скорость на дорогах Германии?

«Вы можете ехать на суперсверхэкономичном немецком дизельном автомобиле со скоростью 90 километров в час, и он покажет четыре литра на 100 километров, но стоит на этой же машине ускориться до 150 километров в час, и расход перешагнет десять литров на 100 километров. Те, кто бывал в Германии, прекрасно знают, что люди, которые ездят по безлимитным автобанам, зачастую едут как раз в правой полосе со скоростью до 100 километров в час, потому что там люди прекрасно умеют считать деньги. Поэтому в левой полосе, как правило, едут либо какие-то нерезиденты вроде гостей из России, либо люди действительно богатые, которые специально купили быстрые спортивные автомобили для того, чтобы быстро ездить. И более того, если вы возьмете какой-нибудь Bugatti Veyron, то бак автомобиля, если он едет на максимальной скорости почти 400 километров в час, кончается буквально за какие-то там пять минут».