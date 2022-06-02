Зачем МЭА хочет ограничить скорость на дорогах Германии?

Германии следует ограничить скорость на всех дорогах, считает глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль. С чем такая инициатива связана и насколько оправданна?
В Германии около 13 тысяч километров скоростных автомагистралей, пересекающих вдоль и поперек всю страну, и только приблизительно на половине из них существует скоростное ограничение. На других разрешается ехать с той скоростью, какую автомобиль может развить.
Инициатива международного чиновника Фатиха Бироля по ограничению скорости на автобанах связана вовсе не с безопасностью на дорогах, а с необходимостью экономии топлива. Аргумент вполне серьезный, вопрос только, до какого предела скорость предлагается ограничить. Если до привычных во многих странах 120 километров в час, то это вполне приемлемо, говорит руководитель проекта AvtoAvto.ru Константин Абдулаев:
«При движении от 90 до 120 километров в час современные автомобили тратят наименьшее количество топлива. Если говорить о большегрузных автомобилях, которые делают огромные пробеги, там уже будет существенная экономия, достаточно ощутимая величина, и говорить об этом имеет смысл. За 120 километров в час идет увеличение потребления».
Почти у всех немецких, даже спортивных, автомобилей стоит заводское скоростное ограничение не более 250 километров в час. Но и с такой скоростью в последнее время желающих покататься в этой стране почти не осталось. Это связано с постоянным ростом цен на топливо, которое в последний год в большинстве европейских стран стабильно стоит около 2 евро за литр. Говорит ведущий телеканала «Авто плюс» Павел Федоров:
«Вы можете ехать на суперсверхэкономичном немецком дизельном автомобиле со скоростью 90 километров в час, и он покажет четыре литра на 100 километров, но стоит на этой же машине ускориться до 150 километров в час, и расход перешагнет десять литров на 100 километров. Те, кто бывал в Германии, прекрасно знают, что люди, которые ездят по безлимитным автобанам, зачастую едут как раз в правой полосе со скоростью до 100 километров в час, потому что там люди прекрасно умеют считать деньги. Поэтому в левой полосе, как правило, едут либо какие-то нерезиденты вроде гостей из России, либо люди действительно богатые, которые специально купили быстрые спортивные автомобили для того, чтобы быстро ездить. И более того, если вы возьмете какой-нибудь Bugatti Veyron, то бак автомобиля, если он едет на максимальной скорости почти 400 километров в час, кончается буквально за какие-то там пять минут».
И все же, если Германия ограничит скорость на своих дорогах, на планете останутся места, где для легковых автомобилей таких ограничений нет. Это британский остров Мэн и ряд штатов Индии. А в одном из них — Махараштре — даже для грузовиков разрешена скорость до 200 километров в час. А для автопоездов — 150 километров в час.