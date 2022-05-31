Российский вездеход «Шерп» прошел испытания американскими скалами

На YouTube-канале Far from Ordinary опубликовали видеоролик, автор которого продемонстрировал суровые испытания российского вездехода «Шерп». Отечественную машину разрабатывали для преодоления подтопленной болотистой местности. Однако американские блогеры устроили тест-драйв машины в новых для нее условиях. Заезд прошел по крутым скалам в пустыне Мохаве, которые местные любители бездорожья называют «местом приключений».

Фото: © Far From Ordinary / YouTube © Far From Ordinary / YouTube

Главной особенностью местного ландшафта, который представляет собой каменисто-песчаные внедорожные тропы, являются крутые скользкие уклоны. Конструкция «Шерпа», главная особенность которой заключается в огромных шинах сверхнизкого давления, не рассчитана на подобный рельеф. В связи с этим вездеход забуксовал на первом же препятствии. После изменения давления в покрышках пилоту амфибии удалось въехать на скальный уступ.

Еще одной сложностью для вездехода стало отсутствие управляемых колёс. «Шерп» поворачивает по аналогии с гусеничными машинами, за счет торможения одной из сторон. Несмотря на многочисленные сложности, блогер заявил, что на некоторой части маршрута, такой, как каменистая лестница, амфибия, благодаря своим огромным колесам, справилась не хуже подготовленных внедорожников.