Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+23° в 
USD 63.10EUR 64.72
Войти в почту
4 часа назад

Тест-драйв российского вездехода «Шерп» по американским скалам

Motor.ru

На YouTube-канале Far from Ordinary опубликовали видеоролик, автор которого продемонстрировал суровые испытания российского вездехода «Шерп». Отечественную машину разрабатывали для преодоления подтопленной болотистой местности. Однако американские блогеры устроили тест-драйв машины в новых для нее условиях. Заезд прошел по крутым скалам в пустыне Мохаве, которые местные любители бездорожья называют «местом приключений».

Российский вездеход «Шерп» прошел испытания американскими скалами
Фото: © Far From Ordinary / YouTube© Far From Ordinary / YouTube

Главной особенностью местного ландшафта, который представляет собой каменисто-песчаные внедорожные тропы, являются крутые скользкие уклоны. Конструкция «Шерпа», главная особенность которой заключается в огромных шинах сверхнизкого давления, не рассчитана на подобный рельеф. В связи с этим вездеход забуксовал на первом же препятствии. После изменения давления в покрышках пилоту амфибии удалось въехать на скальный уступ.

Еще одной сложностью для вездехода стало отсутствие управляемых колёс. «Шерп» поворачивает по аналогии с гусеничными машинами, за счет торможения одной из сторон. Несмотря на многочисленные сложности, блогер заявил, что на некоторой части маршрута, такой, как каменистая лестница, амфибия, благодаря своим огромным колесам, справилась не хуже подготовленных внедорожников.

В конце января российский блогер протестировал тяговые характеристики вездехода «Шерп» и Mercedes-AMG G 63. Машины заставили перетягивать канат на рыхлом снегу.

Автоэксперт,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители