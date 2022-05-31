Как отличить настоящее моторное масло от поддельного?

Моторное масло - состав, который часто подделывается и реализуется на рынке. У автомобилистов есть способы, которые позволяют отличить контрафакт от оригинала.

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Организовать подпольное производство контрафактной продукции не так сложно, особенно если речь идет о запчастях и технических жидкостях для автомобилей. В последнее время на рынке все чаще можно встретить поддельное моторное масло. Производство таких составов бывает разным. Кто-то изготавливает тару и этикетки самостоятельно, а кто-то собирает пустые канистры от фирменного масла и заливают туда непонятный состав. Отличить настоящее масло от поддельного сложно, так как по цвету они могут совпадать.

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Этикетка. Первое, на что стоит обратить внимание при покупке моторного масла - этикетка на таре. Сама канистра и крышка не должны иметь повреждений в виде потертостей. Иногда создается ощущение, что канистра используется второй или третий раз - такое масло лучше не приобретать. Особое внимание нужно обратить на дату производства. Для этого следует проверить цифровые данные, указанные на этикетке.

Проверка. Иногда вместо качественной синтетики используется дешевая минералка, которая продается в 3 раза дороже. Отличить такой состав можно визуально по вязкости. Если на канистре написано, что вязкость соответствует 5W30 или 0W30, масло способно работать при низкой температуре. У полусинтетики стоит класс 10W40, у минералки - 15W40. Минеральное масло начинает густеть при температуре -10 градусов. Поэтому отличить подделку от оригинала можно при помощи проверки. Следует налить немного масла в стакан и поставить в морозильник. Если состав загустеет и перестанет свободно течь, значит это минеральное масло.

Расслаивание. В любом масле есть присадки, которые способны улучшать свойства состава. В качественном продукте они могут сохраняться годами и не выпадать в осадок. Для проверку следует отлить немного масла в прозрачную колбу и поставить ее под солнце. Если через несколько дней в составе образуются хлопья, значит это подделка.