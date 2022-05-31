Зачем нужен силовой бампер и можно ли его установить своими руками?

Силовой бампер - элемент внедорожника, который устанавливается вместо пластикового заводского обвеса. Он представляет собой цельный лист прочного металла или стальные трубы. Такие материалы обеспечивают высокие эксплуатационные параметры готового изделия. Силовой бампер бывает разных видов - передний или задний. Такие элементы можно классифицировать и по методу производства.

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Назначение. Силовой бампер необходим в конструкции транспортного средства для того, чтобы обеспечивать дополнительную защиту для задней или передней части кузова. Как правило, такой элемент используется для передвижения по бездорожью. В некоторых случаях силовой бампер может пригодиться и в условиях города - для защиты кузова автомобиля от повреждений во время столкновения с другими объектами.

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Усиленный бампер не только отвечает за повышение прочности, но и делает транспортное средство более функциональным и проходимым. У такого бампера есть вырезы под реечный домкрат. Они сконструированы таким образом, чтобы упрощать процесс установки в любых дорожных условиях.

Силовой бампер подбирается под каждое транспортное средство индивидуально. Это зависит от веса машины, габаритов. Чтобы получить максимальные преимущества, рекомендуется подбирать силовую установку к конкретной модели. Лучше, если это будет изделие того же производителя, который выпускал автомобиль.

Установка. Монтаж силового бампера можно провести своими руками. Лучше всего не браться за такую процедуру без наличия опыта и знаний. Дело в том, что из-за малого опыта можно провести установку неправильно. Из-за этого эксплуатационные характеристики будут снижены.