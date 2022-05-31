Очередной китайский конкурент Tesla удивил дизайном

Марка HiPhi, основанная компанией Human Horizons три года назад, приступила к дорожным испытаниям своей второй модели — электрического седана с футуристичным дизайном, который будет конкурировать с аналогичными моделями Tesla и других китайских брендов. При этом HiPhi ввел новый термин для своих автомобилей, TechLuxe, который применим к высокотехнологичным премиальным моделям с искусственным интеллектом и современными решениями.

Фото: © Китайские автомобили © Китайские автомобили

В арсенале HiPhi уже есть необычный кроссовер X с шестью дверями с инновационной системой NT Door, которой не нужны ни традиционные ручки, ни механические замки. Серийный X может похвастаться автопилотом третьего уровня, программируемой матричной оптикой со световой индикацией и программной платформой Human Oriented Architecture (HOA), состоящей из шести контроллеров домена и 500 датчиков. В 2021-м HiPhi X победил в национальной премии «Автомобиль года» (Xuanyuan Award).

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На подходе вторая модель — седан Z, который впервые сфотографировали на дороге. Новинка удивила дизайном с выдвижным спойлером и огромным задним фонарем. В целом серийный вариант повторяет одноименный прототип, представленный в ноябре прошлого года, за исключением оптики и наружных камер, которые уступили место традиционным зеркалам.

Китайские автомобили

Китайские автомобили

В салоне можно заметить огромный планшет мультимедийной системы (его диагональ, предположительно, составит 16,9 дюйма) и прямоугольную цифровую панель приборов.

Известно, что новинка построена на платформе-скейтборде HOA (Human Oriented Architecture). Для нее заявлены полноуправляемое шасси, автопилот HiPhi Pilot с 31 датчиком (лидар, семь камер, радары) и связь 5G.

С большой долей вероятности Z получит ту же силовую установку, что и X: она состоит из аккумулятора на 96 киловатт-часов и пары электромоторов мощностью 268 лошадиных сил каждый. В случае с кроссовером этой мощности хватает, чтобы обеспечить ему разгон до 100 километров в час примерно за 3,9 секунды.