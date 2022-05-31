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1 час назад

Ford F-150 Raptor R замечен на тестах без камуфляжа

ПроКроссовер.ру

Новый Ford F-150 Raptor R все еще находится в разработке, но, как видите, он уже почти избавился от камуфляжа. Один заметный участок пленки скрывает часть решетки радиатора, где мы ожидаем увидеть букву «R», но это все.

Ford F-150 Raptor R замечен на тестах без камуфляжа
Фото: ‎Motor1.com‎Motor1.com
Motor1.com

В остальном Raptor R очень похож на стандартную модель Raptor, за исключением другого переднего бампера и увеличенных выхлопных труб в задней части. Последнее особенно интересно, так как указывает на более мощный двигатель. Компания заявила, что версия R получит V8, но не уточнила, какой именно. По слухам, это будет 5,2-литровый V8 с наддувом от Shelby GT500.

Motor1.com

Мы не ожидаем, что Raptor R будет настолько же мощным, как GT500, с мощностью 760 метрических лошадиных сил, но он все же должен иметь мощность около 700 л.с., чтобы конкурировать на рынке высокопроизводительных грузовиков. .

Автоэксперт,Ford,
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