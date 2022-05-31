Кроссовер Kia EV9 огорчает реальным запасом хода

"Шпионы" продолжают бдеть за новой моделью Kia - кроссовером EV9, выход которого запланирован на 2023 год. Новые фото автомобиля позволяют оценить его пропорции, а данные, поступившие от инсайдеров, касаются запас хода.

Фото: thekoreancarblog.com thekoreancarblog.com

Длина Kia EV9 составляет примерно 5 метров, но за счёт электрической силовой установки в салоне будет больше места, чем у моделей аналогичных размеров с ДВС. Компоновка будет трёхрядной, причём первым на рынок выйдет 6-местный вариант с двумя "капитанскими" креслами на втором ряду, позднее появится 7-местная версия Kia EV9.

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Новые фото подтвердили, что "суицидальных" дверей (когда задняя открывается против хода движения), как у концепта 2021 года, серийный кроссовер не получит.

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На фотографиях салона, опубликованных The KCB, впервые ничего кроме сидений и дверных карт из технического пластика разглядеть не удастся - торпедо, центральная консоль накрыты чехлом. Видны лишь спинки кресел, и они ожидаемо намного проще, чем у шоу-кара.

Предполагалось, что запас хода Kia EV9 составит примерно 540 км, но затем в публикациях о новой модели фигурировали более скромные цифры. Их подтвердили инсайдеры, которые говорят, что автономность вряд ли превысит 500 км.