Рейтинг: насколько подорожали самые популярные кроссоверы в России

Агентство «Автостат» выяснило, как изменилась стоимость популярных кроссоверов и внедорожников на российском рынке с начала года. На основе сравнения начальной рекомендованной розничной цены (РРЦ) в январе и мае аналитики составили рейтинг наиболее подорожавших моделей. В лидерах оказался китайский Haval Jolion, стартовая РРЦ которого с начала года выросла на 56 процентов и превысила отметку в два миллиона рублей.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Все модели, вошедшие в рейтинг, производятся либо производились в России — одна из них уже успела покинуть наш рынок. Речь идет о Duster, который до недавнего времени собирали на заводе в Москве, однако в мае Renault избавился от своих российских активов и объявил об окончательном уходе из России. При этом модель еще есть в автосалонах и присутствует на сайте марки: по состоянию на конец мая рекомендованная стоимость Дастера превышает 2,3 миллиона рублей, что на 41 процент больше его стартовой цены в январе.

Видео дня

Заводы, выпускающие остальные модели в рейтинге, в настоящее время находятся в простое. Исключение составляет только предприятие Haval в Тульской области, которое недавно возобновило работу после майских праздников и корпоративного отпуска.

Ниже приведены 10 наиболее подорожавших кроссоверов и внедорожников из числа самых продаваемых в России (рост в процентах / начальная РРЦ в мае).

1. Haval Jolion +56% 2 179 000

2. Mitsubishi Outlander +43% 3 289 000

3. Hyundai Creta +43% 1 859 000

4. Renault Duster +41% 1 618 000

5. Nissan Qashqai +40% 2 337 000

6. Mazda CX-5 +38% 2 645 000

7. Nissan X-Trail +38% 2 762 000

8. Kia Seltos +37% 1 959 900

9. Toyota RAV4 +23% 2 671 000

10. Lada Niva Travel +21% 1 066 900