Штрафы за парковку на газоне в 2022 году

Российским водителям запрещено оставлять машину на газоне. За это предусмотрен штраф. Он варьируется в зависимости от региона. Особое внимание проблеме парковок на газонах уделяют власти Москвы и Санкт-Петербурга. Давайте разберемся, сколько составляет штраф за такое нарушение, и можно ли избежать денежного взыскания.

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Что такое газон

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Всем известно, что газон — это участок земли, покрытый травой. Однако в КоАП такого понятия нет. Из-за этого и возникает множество спорных вопросов по поводу штрафов, которые сотрудники ГИБДД выписывают за парковку на газоне, пишет сайт "Юрист Консультант".

Такое понятие, как газон, отсутствует в федеральном законодательстве. Единственное его упоминание есть в Правилах дорожного движения, но и там не дается его толкование, отмечает "Служба защиты прав водителей".

«Тротуар — элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов и примыкающий к проезжей части или к велосипедной дорожке либо отделенный от них газоном», — говорится в ПДД.

Какие есть штрафы за парковку на газоне

Субъекты федерации самостоятельно устанавливают штрафы, которые нужно заплатить за стоянку на газоне. Сотрудники ГИБДД или местной администрации имеют право взыскать с нарушителя суммы от 500 до 5000 рублей (зависит от региона).

В Москве ситуация регулируется в соответствии со следующими правовыми актами:

Закон города о защите зеленых насаждений.

Столичный кодекс об административных правонарушениях. В частности, одна из его статей фиксирует размер штрафов за повреждение зеленых насаждений.

За повреждение зеленых насаждений в Москве гражданам полагается штраф 4000 - 4500 рублей для физических лиц и 300 000 рублей для юридических лиц. Если автомобиль припаркован на газоне в районе детской площадки, с нарушителя (физлица) взыщут 5000 рублей. Юридические лица в этом случае также будут оштрафованы на 300 000 рублей. Если же водитель оставил свою машину на газоне или иной территории, занятой зелеными насаждениями, вас имеют право оштрафовать на 3000-5000 рублей. Юрлицам придется заплатить 100 000 — 200 000 рублей.

Физическим лицам может быть назначен штраф до 300 000 тысяч рублей, если они заехали на газон на машине каршеринга, поскольку в этом случае речь идет об автомобилях, принадлежащих юрлицу.

В Санкт-Петербурге местный закон определяет размер взысканий за стоянку на территории зеленых насаждений. В Северной столице сотрудники ГИБДД или администрации имеют право оштрафовать вас за это нарушение на 3000-5000 рублей. Для юрлиц предусмотрен штраф в размере 150 000 — 500 000 рублей.

РИА Новости

Стоит отметить, что вас могут оштрафовать даже в том случае, если автомобиль заехал на газон одним колесом.

Когда парковаться на газоне можно

В законодательстве нет четкого перечня ситуаций, когда за стоянку на газоне штрафовать нельзя. На практике избежать наказания удается в следующих случаях:

Место, где был оставлен автомобиль, не признано газоном. Окончательное решение в данном вопросе может вынести суд.

У водителя есть разрешение, которое ему выдали сотрудники ГИБДД. Однако такой документ автомобилисты получают крайне редко.

Зеленым насаждениям не был причинен вред. Например, речь идет об искусственном газоне, который невозможно помять колесами автомобиля.

Можно избежать штрафа за парковку на газоне зимой. Под снегом сложно разглядеть, предусмотрена ли в этом месте трава и другие зеленые насаждения, или же здесь находится просто открытый грунт. Однако и тут ситуация будет неоднозначной, поскольку в законодательстве нет прямого разрешения заезжать на газон в холодное время года. Исключение составляют только нормативно-правовые акты нескольких российских городов.

Если остановка на газоне была вынужденной (например, из-за неисправности автомобиля), водитель может рассчитывать лишь на предупреждение. Но в этом случае нужно будет доказать факт поломки машины.

Как фиксируются нарушения

Такие нарушения правил стоянки транспортных средств фиксирует инспектор ГИБДД и другие представители власти (список уполномоченных лиц может отличаться в зависимости от региона). Помимо этого парковку на газоне может снять камера видеонаблюдения. Сделанные ею съемки потом обрабатывают сотрудники ГИБДД. На фото или видео должны быть четко видны номера автомобиля и сам факт наезда на газон.

Кроме того, о нарушениях правил остановки или стоянки машин могут сообщить властям жители близлежащих домов.

Как обжаловать штраф

Если вы не согласны с выписанным вам штрафом, его можно обжаловать. Причем делается это в течение 10 дней с момента получения копии постановления. Обращаться нужно в организацию, которая составила протокол. Срок рассмотрения вашей заявки составляет до 30 суток, в сложных случаях — до двух месяцев. Если вы получили отказ, можно обратиться в суд.

Куда жаловаться на тех, кто паркуется на газоне