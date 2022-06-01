Дефицит автомобилей в России: миф или правда?

СМИ все чаще сообщают о дефиците новых автомобилей в России и гигантских наценках к официальным прайс-листам. Так ли это и почему дилеры накручивают цены?
Обозреватель РБК Autonews Михаил Конончук побывал в крупнейших логистических терминалах Подмосковья и обнаружил там десятки тысяч новеньких автомобилей. О результатах поездки он рассказал Business FM:
— Машин сейчас действительно много. Площадки, на которых я побывал, — это четыре подмосковных логистических хаба. Если смотреть со спутника прошлогодние снимки, позапрошлогодние, они никогда не были заполнены до отказа, там всегда половина или треть площади пустовала. Сейчас они все забиты до отказа. С одной стороны, это говорит о том, что запас новых автомобилей у нас есть. По грубым прикидкам, как минимум 30 тысяч машин стоят сейчас на этих площадках. Это при том, что весь объем рынка в прошлом месяце в России тоже был 32 тысячи машин. То есть без учета других логистических хабов, без учета дилерских складов, стоит как минимум месячный запас автомобилей.
Другой вопрос, что это машины, по сути, трех марок: Kia, Geely, Haval. Да, конечно, есть какие-то старые запасы Mercedes, партия Chevrolet Trailblazer новых, где-то машин 200. И в принципе все. То есть других марок я практически нигде не видел. И это может означать, что тот дефицит, о котором говорят дилеры, —это не миф, а, скорее всего, действительно, машины уже не придут. Или придут в каком-то не очень близком будущем, потому что даже Kia, например то, что сейчас стоит на этой площадке, — это машины калининградской сборки, и, видимо, это последняя партия, потому что когда работа возобновится, никто не знает.
Поэтому выводы можно сделать такие, что машину физически в России можно будет купить, но разнообразие у нас будет практически отсутствовать.
— Не завышают ли цены искусственно? И какими они могут быть?
— Прямая причина завышенных цен — это дефицит. Дилеру нет никакого смысла снижать цены, чтобы купили эти машины, потому что он в итоге останется с пустым складом, с пустым шоу-румом, и все это будет напоминать вымершую землю. Поэтому они сознательно завышают цены. У Китая пока что, по их же заявлениям, проблем с поставками не ожидается, у Haval в Туле завод, Geely собирается в Белоруссии. Китайцы сейчас занимаются диаметрально противоположной историей, они стараются продать как можно больше автомобилей в России, и им нет смысла цены поднимать, они продают плюс-минус по рыночной цене.
Падение продаж автомобилей в России показывает статистика. По итогам апреля, согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года в России было продано на 78,5% меньше автомобилей. Даже в период самоизоляции в апреле 2020 года, когда салоны были закрыты, а продавали только онлайн, снижение составило меньше — 72,5%.