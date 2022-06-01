Дефицит автомобилей в России: миф или правда?

— Машин сейчас действительно много. Площадки, на которых я побывал, — это четыре подмосковных логистических хаба. Если смотреть со спутника прошлогодние снимки, позапрошлогодние, они никогда не были заполнены до отказа, там всегда половина или треть площади пустовала. Сейчас они все забиты до отказа. С одной стороны, это говорит о том, что запас новых автомобилей у нас есть. По грубым прикидкам, как минимум 30 тысяч машин стоят сейчас на этих площадках. Это при том, что весь объем рынка в прошлом месяце в России тоже был 32 тысячи машин. То есть без учета других логистических хабов, без учета дилерских складов, стоит как минимум месячный запас автомобилей.