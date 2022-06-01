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1 час назад

Сайт Quto представил «Буханку» в стиле Maybach

Газета.Ru

Дизайнер проекта Quto.ru Никита Чуйко представил, как может выглядеть УАЗ-452 («Буханка»), если Ульяновский автозавод решит выпустить топовую версию этого автомобиля.

«Буханку» представили в стиле Maybach
Фото: quto.ruquto.ru

Так, автопроизводитель мог бы добавить в комплектацию легкосплавные диски премиум-бренда Lexani, которые стоят от 220 тыс. за комплект, а также нижнюю решетку радиатора в стиле Mercedes-Benz G-klasse AMG.

В салоне сзади могут появиться два раздельных кожаных кресла от модели Maybach с полным набором современных опций: электрорегулировки, массаж, обогрев и вентиляция, выдвижная подставка для ног. Между креслами расположен планшет для управления различными функциями.

Автоэксперт,Maybach,Mercedes-Benz,
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