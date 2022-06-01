«Буханку» представили в стиле Maybach

Дизайнер проекта Quto.ru Никита Чуйко представил, как может выглядеть УАЗ-452 («Буханка»), если Ульяновский автозавод решит выпустить топовую версию этого автомобиля.

Фото: quto.ru quto.ru

Так, автопроизводитель мог бы добавить в комплектацию легкосплавные диски премиум-бренда Lexani, которые стоят от 220 тыс. за комплект, а также нижнюю решетку радиатора в стиле Mercedes-Benz G-klasse AMG.