«Буханку» представили в стиле Maybach

Дизайнер проекта Quto.ru Никита Чуйко представил, как может выглядеть УАЗ-452 («Буханка»), если Ульяновский автозавод решит выпустить топовую версию этого автомобиля.
Так, автопроизводитель мог бы добавить в комплектацию легкосплавные диски премиум-бренда Lexani, которые стоят от 220 тыс. за комплект, а также нижнюю решетку радиатора в стиле Mercedes-Benz G-klasse AMG.
В салоне сзади могут появиться два раздельных кожаных кресла от модели Maybach с полным набором современных опций: электрорегулировки, массаж, обогрев и вентиляция, выдвижная подставка для ног. Между креслами расположен планшет для управления различными функциями.