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1 час назад

Упрощенная Lada Granta будет стоить от 640 000 до 840 000 рублей

Южный автомобильиещё 1

Российские дилеры Lada уже располагают примерными ценами на упрощенные версии Lada Granta. Об этом сообщает паблик «Нетипичный АвтоВАЗ».

Упрощенная Lada Granta будет стоить от 640 000 до 840 000 рублей
Фото: Южный автомобильЮжный автомобиль

Цены на специальные версии автомобиля будут составлять от 640 000 до 840 000 рублей.

Пока полного описания комплектаций упрощенных Lada Granta еще нет, но уже известно, что вариантов автомобилей с деконтентингом будет несколько. Также будет упрощенная версия внедорожных универсалов Lada Granta Cross.

Сварка и окраска кузовов упрощенных Lada Granta начнется 6 июня, а первые автомобили будут выпущены 8 июня. Cейчас минимальная стоимость Lada Granta составляет 727 900 рублей.

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