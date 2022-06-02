Упрощенная Lada Granta будет стоить от 640 000 до 840 000 рублей

Российские дилеры Lada уже располагают примерными ценами на упрощенные версии Lada Granta. Об этом сообщает паблик «Нетипичный АвтоВАЗ».

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Цены на специальные версии автомобиля будут составлять от 640 000 до 840 000 рублей.

Пока полного описания комплектаций упрощенных Lada Granta еще нет, но уже известно, что вариантов автомобилей с деконтентингом будет несколько. Также будет упрощенная версия внедорожных универсалов Lada Granta Cross.