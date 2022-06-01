С ума сошли: сколько стоит трехдверная «Нива» на вторичном рынке

Несмотря на новости о падении цен на вторичном рынке, стоимость отечественных автомобилей с пробегом продолжает удивлять. Так, цены на трехдверные "Нивы" в некоторых объявлениях сейчас превышают миллион рублей. А ведь еще в 2020 году примерно за 900 тысяч рублей можно было приобрести новый Hyundai Solaris или Renault Duster. Та же самая "Нива" в январе 2020 года официально стоила 550-600 тысяч рублей. "Рамблер" изучил объявления о продаже подержанных трехдверных "Нив" на сайте auto.ru, чтобы понять, по какой цене теперь можно купить российский внедорожник с пробегом до 60 000 км и не старше пяти лет.

Фото: Wikipedia commons Wikipedia commons

LADA 2121 Urban I Рестайлинг за 1 310 000 рублей

auto.ru

Автор объявления, датированного 21 мая, предлагает купить у него LADA (ВАЗ) 2121 Urban I Рестайлинг по цене 1 310 000 рублей. Автомобиль 2019 года выпуска с пробегом 18 700 км оснащен бензиновым двигателем объемом 1,7 литра и мощностью 83 лошадиные силы. Комплектация машины — Luxe Urban. В ПТС значится один владелец. Согласно отчету о проверке по VIN, имеются юридические ограничения, какие именно — не уточняется.

LADA 2121 I Рестайлинг за 999 000 рублей

auto.ru

В объявлении за 26 мая предлагается приобрести автомобиль LADA (ВАЗ) 2121 I Рестайлинг 2018 года выпуска за 999 000 рублей. Пробег составляет 15 200 км, мощность двигателя объемом 1,7 литра — 83 лошадиные силы. Коробка передач механическая. Согласно отчету о проверке по VIN, в ПТС указан один владелец. В комментарии продавец пишет, что дополнительно установлены свет на крыше и фаркоп, проведен тюнинг фары.

LADA 2121 Urban I Рестайлинг за 820 000 рублей

auto.ru

Автор другого объявления пытается продать свой внедорожник Lada Urban I Рестайлинг с 21 февраля 2021 года. По состоянию на конец мая 2022-го выставлена цена в 820 тысяч рублей. Авто в комплектации Luxe Urban с механической коробкой передач было произведено в 2019 году и имеет пробег 48 000 км. Мощность двигателя объемом 1,7 литра составляет 83 лошадиные силы. В ПТС значится один владелец.

LADA 2121 Urban I Рестайлинг за 800 000 рублей

auto.ru

Чуть меньше — 800 000 рублей — просят за другой автомобиль Lada Urban I Рестайлинг, выставленный на продажу 13 мая. Машина в комплектации Luxe Urban 17-18 2018 года выпуска имеет пробег 12 800 км. Объем двигателя — 1,7 литра, мощность — 83 лошадиные силы. В ПТС указаны два владельца.

LADA 2121 Bronto I Рестайлинг за 780 000 рублей

auto.ru

Объявление о продаже LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) Bronto I Рестайлинг за 780 000 рублей было размещено 13 апреля. На автомобиле 2018 года выпуска с пробегом 53 000 км установлен двигатель объемом 1,7 литра и мощностью 83 лошадиные силы. В ПТС значатся два владельца.

LADA 2121 I Рестайлинг за 660 000 рублей

auto.ru