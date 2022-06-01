Серийный электрокар «УАЗ Профи» прибавит в цене 15 процентов

Компания «Электромобили Мануфэкчуринг рус» в сентябре нынешнего года запускает серийное производство электрического «УАЗ Профи». Изначально батарейный грузовик оценивали в 3,5 миллиона рублей. Однако из-за нестабильной ситуации на рынке к апрелю стоимость модели подняли до 4,8 миллиона. Сейчас отечественный производитель планирует продавать новинку в пределах четырех миллионов рублей, что на 15 процентов больше первоначально заявленной цены.

Фото: © Электромобили Мануфэкчуринг ру © Электромобили Мануфэкчуринг ру

По словам соучредителя компании Ильи Рашкина, подорожание электрогрузовика связано с логистическими сложностями. Другой причиной повышения стоимости специалист называет неполную локализацию. Если с точки зрения инженерных решений батарейная модель на сто процентов российская, то по стоимости этот показатель составляет 70 процентов.

Приобрести электрический «УАЗ Профи» можно будет дешевле с помощью госсубсидии, которую распространят на покупку грузовика в кредит или лизинг. При таком варианте покупки скидка на EVM Pro составит 925 000 рублей. Таким образом, цена на батарейный автомобиль составит около трех миллионов рублей.

Производить электрогрузовик будут рядом с возрождённым «Москвичом». В настоящий момент специалисты завозят на площадку новое оборудование, а также набирают персонал. На мощностях предприятия инженеры планируют собирать электромоторы и всю электронику. По предварительным оценкам, завод сможет выпускать до тысячи электрических «УАЗ Профи» в год. В компании сообщили, что уже получили 450 заказов на батарейные грузовики. При этом в будущем инженеры планируют перевести на электротягу и внедорожник «Патриот».