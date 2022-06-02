Toyota Corolla обновилась и стала полноприводным гибридом

Американский офис Toyota поделился подробностями о Corolla 2023 модельного года. Семейство, которое включает седан, Cross-хэтчбек и «заряженную» версию GR, посвежело внешне, но главным новшеством стало появление полноприводных гибридов. Так, для седана теперь доступны две гибридные установки, с ДВС на 1,8 и 2,0 литра, причем в обоих случаях привод полный. Эти модификации экономичнее и динамичнее обычных.

Фото: Toyota Toyota

Corolla в кузове седан отныне доступна с бензиновым «атмосферником» объемом 1,8 литра и электромотором на задней оси, который включается в случае пробуксовки передних колес. В комплектации LE 1,8-литровым ДВС заменили на двухлитровый, который мощнее и выдает 171 силу против 141. Такая Corolla на две секунды быстрее разгоняется до «сотни» и расходует меньше топлива.

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Что касается изменений в дизайне, то у Corolla 2023 модельного года новые бамперы, пересмотренная радиаторная решетка, модернизированная оптика и другие диски. Палитра цветов кузова расширена, появились новые варианты отделки салона, а в топовой исполнении модель теперь оснащается аудиосистемой JBL с девятью динамиками и сабвуфером.

Toyota

Toyota

На выбор по-прежнему предложены два варианта цифровой панели приборов, на 4,2 или семь дюймов, при этом графика изменена. Экран мультимедийной системы диагональю восемь дюймов включен в список стандартного оборудования, а сама система научилась распознавать голосовые команды и обновляться «по воздуху». Доработаны и системы активной безопасности.

Toyota

Что же касается хэтчбека Corolla Cross, то он тоже получил гибридную установку, которая состоит из ДВС объемом 2,0 литра, электромотора 1NM на задней оси и никель-металлгидридной батареи емкостью 6,5 ампер-часа. Полный привод имеется уже в базовой версии. Для американской Corolla Cross Hybrid заявлен расход топлива 6,4 литра и разгон с места до 100 километров в час за восемь секунд, что на две секунды быстрее стандартного хэтчбека с ДВС.

Днем ранее дебютировала Corolla Morizo Edition — специальная версия «заряженной» GR Corolla. Такой хот-хэтч на 30 килограммов легче обычного и оснащается турбомотором G16E-GTS объемом 1,6 литра на 304 лошадиные силы. При этом на GR Corolla Morizo Edition немного увеличили крутящий момент — с 370 до 400 Нм.