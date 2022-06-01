Какую машину выбрать начинающему водителю: рейтинг авто для новичков

В жизни каждого (или почти каждого) начинающего водителя наступает момент, когда он получает в свое распоряжение первый автомобиль. Выбрать авто для новичка — задача не из легких, ведь у него еще нет необходимого опыта. Рассказываем, какие машины для начинающих водителей есть на рынке и по каким критериям их лучше выбирать.

Фото: ТАСС ТАСС

Как выбирать

Видео дня

Цена и безопасность

Как правило, новички стараются купить недорогой автомобиль. Однако не стоит забывать, что машины для начинающих водителей должны быть не только бюджетными, но и безопасными. Это необходимо, чтобы ошибки в управлении транспортным средством не обернулись трагедией, пишет «За рулем».

Стоит обращать внимание на прочность кузова, особенно если речь идет о подержанных авто. Например, советский автомобиль «Ока» таким качеством не отличался, хотя стоил дешево. По данным краш-тестов, если «Ока» столкнется с другим авто на скорости 60 километров в час, шансов выжить будет немного. Слабые кузовы и у автомобилей некоторых китайских брендов. Если вы покупаете подержанный автомобиль, наймите человека, который в этом разбирается, чтобы получить грамотный совет.

Новая или подержанная?

Следующий распространенный вопрос — машина должна быть новая или с пробегом? После покупки нового авто вам не придется вкладываться в устранение его неисправностей. Кроме того, вы получите гарантию от производителя — как правило, это три года или 100 тысяч километров пробега.

Однако подержанный автомобиль для начинающих водителей имеет другое преимущество: в случае его продажи вы не особо потеряете в цене. Если вы решили покупать авто на вторичном рынке, обратите внимание на экземпляры возрастом два-три года. На них еще может распространяться заводская гарантия.

Российская или иномарка?

Какую машину лучше купить — российскую или иномарку? Многие начинают с автомобилей отечественного производства, учитывая их сравнительно невысокую стоимость. В качестве первой машины можно приобрести модели «АвтоВАЗа», оснащенные автоматической коробкой передач. Это удобно для новичков — помогает сконцентрироваться на дорожной обстановке.

Иномарки отличаются большей степенью безопасности и комфорта, но стоят дороже. Если на новый зарубежный автомобиль денег нет, можно рассмотреть возможность покупки такого авто на вторичном рынке. В этом случае лучше прибегнуть к услугам официальных дилеров, которые предоставят вам гарантии, рекомендует Quto.ru. Покупая машину у частников, можно наткнуться на подводные камни, например, плохое техническое состояние или юридические проблемы.

Совет эксперта

Техдиректор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов полагает, что первая машина должна быть надежной, бюджетной и компактной.

«Выбирать нужно авто с небольшими габаритами, низким расходом топлива, невысокой ценой и улучшенным техническим оснащением. Так как новичок еще не имеет достаточных навыков эксплуатации авто, не привык регулярно следить за состоянием основных узлов и технических жидкостей, отдать предпочтение стоит надежным и выносливым моделям распространенных марок», — сказал эксперт.

По мнению Рязанова, в качестве первой машины нужно покупать хэтчбек, поскольку на нем удобнее парковаться. Эксперт советует выбирать автомобили с клиренсом не менее 15 сантиметров, что исключит возможность повреждений при парковке у бордюров.

«Первый автомобиль лучше брать с автоматической коробкой передач, полным или передним приводом. При этом было бы идеально, если авто оснащено антиблокировочной системой (ABS) и системой стабилизации (ESP) – они подстрахуют начинающего водителя при резких маневрах и езде по скользкой дороге», — добавил Рязанов.

Цвет авто

Стоит также обратить внимание на цвет автомобиля. В качестве первой машины лучше выбрать белую: этот цвет считается наиболее безопасным, поскольку он хорошо различим человеческим глазом. А вот черные, коричневые и зеленые авто чаще всего попадают в ДТП.

Самые подходящие машины для начинающих водителей

Какую модель лучше купить начинающему водителю? Учитывая рост цен на авторынке, найти бюджетный вариант будет непросто. «Рамблер» составил список наиболее подходящих для новичков машин, отличающихся оптимальным соотношением цена-качество. Указаны средние цены на автомобили с пробегом от 60 000 до 150 000 километров, предлагаемые на «Авто.ру». Рассматривались объявления о продаже машин от 2019 года выпуска, за исключением Ford Focus и Chevrolet Spark.

Hyundai Solaris

Цена на вторичке: 700 000 — 1 700 000 рублей.

Wikipedia commons

Kia Rio

Цена на вторичке: 750 000 — 1 800 000 рублей.

Wikipedia commons

Volkswagen Polo

Цена на вторичке: 600 000 — 2 200 000 рублей.

Wikipedia commons

Chevrolet Spark

Цена машин от 2007 года выпуска: 550 000 — 600 000 рублей.

Wikipedia commons

Ford Focus II Рестайлинг

Автомобили 2007-2011 года выпуска продаются за 260 000 — 1 000 000 рублей.

Wikipedia commons

Если средства позволяют, можно купить начинающему водителю автомобиль подороже — Skoda Octavia, Hyundai Creta или Nissan Qashqai.

Skoda Octavia

Цена на вторичке: 1 865 000 — 2 560 000 рублей.

Wikipedia commons

Hyundai Creta

Цена на вторичке: 1 480 000 — 1 960 000 рублей.

Wikipedia commons

Nissan Qashqai

Цена на вторичке: 1 300 000 — 2 600 000 рублей.