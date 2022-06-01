Какую машину выбрать начинающему водителю: рейтинг авто для новичков

В жизни каждого (или почти каждого) начинающего водителя наступает момент, когда он получает в свое распоряжение первый автомобиль. Выбрать авто для новичка — задача не из легких, ведь у него еще нет необходимого опыта. Рассказываем, какие машины для начинающих водителей есть на рынке и по каким критериям их лучше выбирать.
Как правило, новички стараются купить недорогой автомобиль. Однако не стоит забывать, что машины для начинающих водителей должны быть не только бюджетными, но и безопасными. Это необходимо, чтобы ошибки в управлении транспортным средством не обернулись трагедией, пишет «За рулем».
Стоит обращать внимание на прочность кузова, особенно если речь идет о подержанных авто. Например, советский автомобиль «Ока» таким качеством не отличался, хотя стоил дешево. По данным краш-тестов, если «Ока» столкнется с другим авто на скорости 60 километров в час, шансов выжить будет немного. Слабые кузовы и у автомобилей некоторых китайских брендов. Если вы покупаете подержанный автомобиль, наймите человека, который в этом разбирается, чтобы получить грамотный совет.
Следующий распространенный вопрос — машина должна быть новая или с пробегом? После покупки нового авто вам не придется вкладываться в устранение его неисправностей. Кроме того, вы получите гарантию от производителя — как правило, это три года или 100 тысяч километров пробега.
Однако подержанный автомобиль для начинающих водителей имеет другое преимущество: в случае его продажи вы не особо потеряете в цене. Если вы решили покупать авто на вторичном рынке, обратите внимание на экземпляры возрастом два-три года. На них еще может распространяться заводская гарантия.
Какую машину лучше купить — российскую или иномарку? Многие начинают с автомобилей отечественного производства, учитывая их сравнительно невысокую стоимость. В качестве первой машины можно приобрести модели «АвтоВАЗа», оснащенные автоматической коробкой передач. Это удобно для новичков — помогает сконцентрироваться на дорожной обстановке.
Иномарки отличаются большей степенью безопасности и комфорта, но стоят дороже. Если на новый зарубежный автомобиль денег нет, можно рассмотреть возможность покупки такого авто на вторичном рынке. В этом случае лучше прибегнуть к услугам официальных дилеров, которые предоставят вам гарантии, рекомендует Quto.ru. Покупая машину у частников, можно наткнуться на подводные камни, например, плохое техническое состояние или юридические проблемы.
Техдиректор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов полагает, что первая машина должна быть надежной, бюджетной и компактной.
«Выбирать нужно авто с небольшими габаритами, низким расходом топлива, невысокой ценой и улучшенным техническим оснащением. Так как новичок еще не имеет достаточных навыков эксплуатации авто, не привык регулярно следить за состоянием основных узлов и технических жидкостей, отдать предпочтение стоит надежным и выносливым моделям распространенных марок», — сказал эксперт.
По мнению Рязанова, в качестве первой машины нужно покупать хэтчбек, поскольку на нем удобнее парковаться. Эксперт советует выбирать автомобили с клиренсом не менее 15 сантиметров, что исключит возможность повреждений при парковке у бордюров.
«Первый автомобиль лучше брать с автоматической коробкой передач, полным или передним приводом. При этом было бы идеально, если авто оснащено антиблокировочной системой (ABS) и системой стабилизации (ESP) – они подстрахуют начинающего водителя при резких маневрах и езде по скользкой дороге», — добавил Рязанов.
Стоит также обратить внимание на цвет автомобиля. В качестве первой машины лучше выбрать белую: этот цвет считается наиболее безопасным, поскольку он хорошо различим человеческим глазом. А вот черные, коричневые и зеленые авто чаще всего попадают в ДТП.
Какую модель лучше купить начинающему водителю? Учитывая рост цен на авторынке, найти бюджетный вариант будет непросто. «Рамблер» составил список наиболее подходящих для новичков машин, отличающихся оптимальным соотношением цена-качество. Указаны средние цены на автомобили с пробегом от 60 000 до 150 000 километров, предлагаемые на «Авто.ру». Рассматривались объявления о продаже машин от 2019 года выпуска, за исключением Ford Focus и Chevrolet Spark.
Цена на вторичке: 700 000 — 1 700 000 рублей.
Цена на вторичке: 750 000 — 1 800 000 рублей.
Цена на вторичке: 600 000 — 2 200 000 рублей.
Цена машин от 2007 года выпуска: 550 000 — 600 000 рублей.
Автомобили 2007-2011 года выпуска продаются за 260 000 — 1 000 000 рублей.
Если средства позволяют, можно купить начинающему водителю автомобиль подороже — Skoda Octavia, Hyundai Creta или Nissan Qashqai.
Цена на вторичке: 1 865 000 — 2 560 000 рублей.
Цена на вторичке: 1 480 000 — 1 960 000 рублей.
Цена на вторичке: 1 300 000 — 2 600 000 рублей.