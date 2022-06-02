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4 часа назад

Новости автомира: Автоэксперт раскрыл, как сэкономить на покупке резины

Ura.Ruиещё 2

Зимнюю резину стоит покупать прямо сейчас, так как осенью цена на нее взлетит. Об этом рассказал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

Как сэкономить на покупке резины
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RUЕкатерина Сычкова © URA.RU

«Зимние шины для автомобилей 95% покупателей в России приобретают, когда жареный петух клюнет. То есть они это делают в сентябре или октябре. Как и те, кто покупают летние шины в марте, апреле или мае. Понятно, что зимняя резина к началу осени будет дорожать. Те, кто купят шины сейчас, как минимум не проиграют в деньгах, потому что дешевле не будет. Учитывая, что шины — это сезонный товар, который дорожает вместе с шубами, пик их продаж приходится на октябрь. Соответственно, те, кто покупают сезонный товар не в сезон, оказываются в выигрыше», — рассказал Кадаков в беседе с радио Sputnik.

Так, осенью прошлого года цены на зимнюю резину подскочили на 25%. Автоэксперт Игорь Моржаретто считает, что западные санкции не повлияют на стоимость зимних шин в этом году, пишет RT.

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