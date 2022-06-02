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36 минут назад

"Русский Прадо" от УАЗа: рассекречен один из вариантов дизайна

Российская Газета

Проект по созданию нового внедорожника УАЗа, который с подачи генерального директора Sollers Вадима Шевцова окрестили "Русским Прадо", закрыт. Портал Drom опубликовал альтернативное видение дизайна внедорожника, и, как уверяет автор, его создавали специалисты Pininfarina, и до недавнего времени он был тайной за семью печатями.

Рассекречен один из вариантов дизайна "Русского Прадо" от УАЗа
Фото: www.drom.ruwww.drom.ru

"Машину 3170 делали итальянцы из компании Pininfarina. Сухановский (главный дизайнер НТЦ УАЗа - прим. ред.) руководил этой работой, формировал концепцию, выдавал замечания. Но создавали дизайн итальянцы", - говорится в статье.

В комментариях под материалом можно встретить мнение, что рендеры выглядят, как работы первокурсника профильного вуза. Также один из пользователей под ником Duncan McLaud пишет, что вариант дизайна, представленный в статье, является одним из предложенных, который впоследствии был отвергнут. Кроме того, он отмечает, что итальянцы в лице "Пининфарины" никакого отношения к проекту УАЗ-3170 не имеют, так как проиграли тендер.

Некоторые пользователи шутят, что проект был закрыт из-за усилий, приложенных компанией Toyota, которая испугалась реального конкурента Land Cruiser Prado.

www.drom.ru

О закрытии проекта по созданию "Русского Прадо" в ноябре 2021 года сообщил Адиль Ширинов, директор УАЗа.

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