Рассекречен один из вариантов дизайна "Русского Прадо" от УАЗа

Проект по созданию нового внедорожника УАЗа , который с подачи генерального директора Sollers Вадима Шевцова окрестили "Русским Прадо", закрыт. Портал Drom опубликовал альтернативное видение дизайна внедорожника, и, как уверяет автор, его создавали специалисты Pininfarina, и до недавнего времени он был тайной за семью печатями.

В комментариях под материалом можно встретить мнение, что рендеры выглядят, как работы первокурсника профильного вуза. Также один из пользователей под ником Duncan McLaud пишет, что вариант дизайна, представленный в статье, является одним из предложенных, который впоследствии был отвергнут. Кроме того, он отмечает, что итальянцы в лице "Пининфарины" никакого отношения к проекту УАЗ-3170 не имеют, так как проиграли тендер.