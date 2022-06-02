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1 час назад

Названы самые частые причины ДТП в Москве по вине женщин-водителей

Мослента

Самые частые причины ДТП по вине женщин-водителей назвали в Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы.

Названы самые частые причины ДТП в Москве по вине женщин-водителей
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«С начала текущего года по причине нарушений правил дорожного движения со стороны женщин-автомобилистов произошло более 350 дорожных аварий. В таких ДТП за указанный период погибли пять и пострадали 412 человек», — говорится в сообщении.

Основными нарушениями москвичек за рулем инспекторы назвали неправильный выбор дистанции, несоблюдение очередности проезда, нарушение правил проезда пешеходного перехода, перестроения и требований сигналов светофора.

Сотрудники Госавтоинспекции призвали женщин при управлении транспортным средством следить за дорожной обстановкой, не совершать необдуманных маневров, менять полосу движения только при уверенности в безопасности перестроения, заранее выбирать нужную полосу движения для поворота и не отвлекаться во время движения — не красить губы, не смотреться в зеркало и не делать селфи.

Ранее автоэксперт объяснил порядок действий при ДТП на парковке. По словам автоэксперта, в случае возникновения аварии ни в коем случае нельзя уезжать с места или оставлять записки на поврежденной машине. Такое поведение может быть расценено как скрытие с места аварии и грозит лишением прав на год.

Автоэксперт,ГИБДД,
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