Как грамотно пользоваться кондиционером в автомобиле

Существует несколько способов позаботиться о системе кондиционирования в машине. Соблюдение перечисленных ниже незамысловатых правил не только позволит держать окна автомобиля закрытыми, избегая наружной пыли и грязи, но и поможет продлить сроки работы системы.

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Не торопитесь

Вы завели двигатели, и вам сразу хочется завести систему кондиционирования на полную мощность. Если ваша машина оснащена автоматической системой, в начале она будет работать на низком уровне, увеличиваться скорость будет постепенно. Такого же алгоритма рекомендуется придерживаться в случае с кондиционером с ручным управлением.

Режим циркуляции

Если после включения кондиционера вы чувствуете сильные потоки холодного воздуха, переключите его в режим циркуляции, рекомендует портал 110km. Система перестанет всасывать воздух снаружи и будет использовать тот, что уже находится в салоне автомобиля. Это потребует меньше усилий для системы в дальнейшем охлаждении.

Сначала выключайте кондиционер, потом глушите двигатель

Дело в том, что во время работы в кондиционере циркулирует холодный воздух. После остановки мотора воздух остается в системе и становится причиной образования и скапливания конденсата. Это может привести к преждевременному выходу кондиционера из строя.

Своевременный техосмотр

В ходе обязательной процедуры, которую следует проходить вовремя по многим причинам, вам при необходимости поменяют воздушный фильтр. Кроме того, в определенный момент может потребоваться замена фреона в системе кондиционирования, это тоже можно сделать во время регулярного техосмотра.