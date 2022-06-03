Штраф в 200 тысяч и конфискация авто: как наказывают лихачей на Западе

Наказание за нарушение скоростного режима во многих западных странах существенно жестче, чем в России. Поэтому если вы большой любитель скорости и отправляетесь за рубеж — будьте осторожнее и готовьте ваши денежки.
Каждый год один из шести американцев получает штраф за превышение скорости. В среднем размер денежных взысканий за это нарушение в США составляет 150 долларов (около 9200 рублей, по курсу на 3 июня 2022 года). Однако штрафы существенно отличаются в зависимости от штата, в котором был задержан любитель быстрой езды. На территории разных административных единиц действуют разные законы.
Так, штрафы в Неваде приближаются к 1000 долларов (61 600 рублей) даже для тех, кто превысил скорость впервые. Средний штраф за нарушение скоростного режима на Аляске составляет 300 долларов (18 500 рублей). При этом в Оклахоме размер денежного взыскания — от 20 долларов (1200 рублей), пишет сайт I will teach you to the reach.
Помимо штата, на величину штрафа влияет то, на сколько именно водитель превысил скорость. Например, взыскания в штате Колорадо составляют:
За нарушение скоростного лимита также назначаются штрафные баллы. У того, кто накопит слишком много таких очков, отбирают права на длительный срок.
В Соединенном Королевстве система штрафов за превышение скорости была изменена в 2017 году с тем, чтобы жестче наказывать злостных нарушителей. В стране действует классификация нарушений, в соответствии с которой они делятся на три группы — А, В и С. К классу А относятся наименее серьезные случаи, к классу С — самые тяжкие. Все зависит от того, на сколько именно была превышена скорость, пишет Evo.
Штрафы представляют собой не фиксированные суммы в рублях, а определенный процент от еженедельного дохода лихача (но не более 175%). При этом денежное взыскание должно составлять не менее 100 фунтов стерлингов (7800 рублей). Максимально допустимые штрафы — 1000 фунтов (78 000 рублей), если нарушение было допущено на обычной дороге, и 2500 фунтов (194 000 рублей) для автомагистрали.
Самые высокие штрафы назначаются за нарушения группы С. Например, если вы двигаетесь со скоростью 66 и более километров в час при ограничении в 32 километра в час, ваше нарушение будет отнесено к наиболее серьезному классу. То же самое касается ситуации, когда водитель едет со скоростью 162 и более километра в час при ограничении в 133 километра в час. В обоих эти случаях его ждет наказание в виде лишения прав на срок от семи до 56 дней или шесть баллов в историю вождения.
Штраф в категории С составляет 125-175% недельного дохода, в категории B — 75-125% недельного дохода, в группе А — 25-75% недельного дохода.
Во Франции штрафы также зависят от того, на сколько превышена скорость, и от лимита, установленного в месте, где допущено нарушение. Здесь тоже действует балльная система, а дополнительным наказанием может стать конфискация автомобиля. Однако остаться без машины могут лишь те, кого остановили на дороге сотрудники правопорядка. В случае если нарушение зафиксировано камерой, автомобиль у вас никто не отберет, сообщает Сontroleradar.org.
Штрафы за превышение скорости во Франции
Размер штрафа зависит также от того, как быстро вы его оплатите. Существует льготный период, во время которого действует скидка.
Предельно допустимая скорость в Германии составляет 50 километров в час в населенных пунктах и 100 километров в час за их пределами — как в большинстве европейских стран. Однако на автобанах в ФРГ вообще нет лимита — только рекомендованная скорость в 130 километров в час. Идея о том, чтобы установить предельную величину для скоростных магистралей, сейчас активно обсуждается в стране, пишет Mobilitatsmagazin.
Штрафы за превышение скорости в Германии
За городом:
В черте города:
В Германии нарушителям скоростного режима тоже назначаются штрафные баллы.
На родине если вы превысили скорость на не более чем 20 километров в час, вас вообще не будут штрафовать. При превышении на 20-40 километров в час с нарушителя взыщут 500 рублей, на 40-60 километров в час — 1000-1500 рублей. Если скорость была выше допустимой на 60-80 километров в час, штраф составит 2000-2500 рублей, а также нарушителя ждет наказание в виде лишения прав на четыре-шесть месяцев.
Превышение скорости более чем на 60 километров в час, допущенное повторно, наказывается лишением прав на год. Если такое нарушение было зафиксировано камерами в автоматическом режиме, водитель должен заплатить штраф в 5000 рублей.
Штраф за превышение на 80 и более километров в час составляет 5000 рублей. Еще за это нарушение могут лишить водительских прав на полгода.
В большинстве случаев на штрафы распространяется 50-процентная скидка, если оплачивать их в первые 20 дней.