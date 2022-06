Штраф в 200 тысяч и конфискация авто: как наказывают лихачей на Западе

США

Так, штрафы в Неваде приближаются к 1000 долларов (61 600 рублей) даже для тех, кто превысил скорость впервые. Средний штраф за нарушение скоростного режима на Аляске составляет 300 долларов (18 500 рублей). При этом в Оклахоме размер денежного взыскания — от 20 долларов (1200 рублей), пишет сайт I will teach you to the reach.