Штраф в 200 тысяч и конфискация авто: как наказывают лихачей на Западе

Наказание за нарушение скоростного режима во многих западных странах существенно жестче, чем в России. Поэтому если вы большой любитель скорости и отправляетесь за рубеж — будьте осторожнее и готовьте ваши денежки.

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США

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Каждый год один из шести американцев получает штраф за превышение скорости. В среднем размер денежных взысканий за это нарушение в США составляет 150 долларов (около 9200 рублей, по курсу на 3 июня 2022 года). Однако штрафы существенно отличаются в зависимости от штата, в котором был задержан любитель быстрой езды. На территории разных административных единиц действуют разные законы.

Так, штрафы в Неваде приближаются к 1000 долларов (61 600 рублей) даже для тех, кто превысил скорость впервые. Средний штраф за нарушение скоростного режима на Аляске составляет 300 долларов (18 500 рублей). При этом в Оклахоме размер денежного взыскания — от 20 долларов (1200 рублей), пишет сайт I will teach you to the reach.

Помимо штата, на величину штрафа влияет то, на сколько именно водитель превысил скорость. Например, взыскания в штате Колорадо составляют:

при превышении от 2 до 6 километров в час — 36 долларов (2200 рублей);

от 8 до 14 километров в час — 80 долларов (5000 рублей);

от 16 до 30 километров в час — 151 доллар (9300 рублей);

от 32 до 39 километров в час — 232 доллара (14 300 рублей);

от 40 километров в час — 100-300 долларов (6200 — 18 500 рублей) и заключение на 10-90 дней.

За нарушение скоростного лимита также назначаются штрафные баллы. У того, кто накопит слишком много таких очков, отбирают права на длительный срок.

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Великобритания

В Соединенном Королевстве система штрафов за превышение скорости была изменена в 2017 году с тем, чтобы жестче наказывать злостных нарушителей. В стране действует классификация нарушений, в соответствии с которой они делятся на три группы — А, В и С. К классу А относятся наименее серьезные случаи, к классу С — самые тяжкие. Все зависит от того, на сколько именно была превышена скорость, пишет Evo.

Штрафы представляют собой не фиксированные суммы в рублях, а определенный процент от еженедельного дохода лихача (но не более 175%). При этом денежное взыскание должно составлять не менее 100 фунтов стерлингов (7800 рублей). Максимально допустимые штрафы — 1000 фунтов (78 000 рублей), если нарушение было допущено на обычной дороге, и 2500 фунтов (194 000 рублей) для автомагистрали.

Самые высокие штрафы назначаются за нарушения группы С. Например, если вы двигаетесь со скоростью 66 и более километров в час при ограничении в 32 километра в час, ваше нарушение будет отнесено к наиболее серьезному классу. То же самое касается ситуации, когда водитель едет со скоростью 162 и более километра в час при ограничении в 133 километра в час. В обоих эти случаях его ждет наказание в виде лишения прав на срок от семи до 56 дней или шесть баллов в историю вождения.

Штраф в категории С составляет 125-175% недельного дохода, в категории B — 75-125% недельного дохода, в группе А — 25-75% недельного дохода.

Франция

Во Франции штрафы также зависят от того, на сколько превышена скорость, и от лимита, установленного в месте, где допущено нарушение. Здесь тоже действует балльная система, а дополнительным наказанием может стать конфискация автомобиля. Однако остаться без машины могут лишь те, кого остановили на дороге сотрудники правопорядка. В случае если нарушение зафиксировано камерой, автомобиль у вас никто не отберет, сообщает Сontroleradar.org.

Штрафы за превышение скорости во Франции

менее чем на 20 километров в час — 68 евро (4400 рублей);

на 20-30 километров в час — 135 евро (8800 рублей);

на 30-40 километров в час — 135 евро (8800 рублей), а также лишение прав на три года;

на 40-50 километров в час — 135 евро (8800 рублей) и лишение прав на три года;

на более чем 50 километров в час — 1500 евро (97 000 рублей) и лишение прав на три года;

повторное превышение более чем на 50 километров в час — штраф 3750 евро (243 000 рублей), три месяца заключения и лишение прав на три года.

Размер штрафа зависит также от того, как быстро вы его оплатите. Существует льготный период, во время которого действует скидка.

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Германия

Предельно допустимая скорость в Германии составляет 50 километров в час в населенных пунктах и 100 километров в час за их пределами — как в большинстве европейских стран. Однако на автобанах в ФРГ вообще нет лимита — только рекомендованная скорость в 130 километров в час. Идея о том, чтобы установить предельную величину для скоростных магистралей, сейчас активно обсуждается в стране, пишет Mobilitatsmagazin.

Штрафы за превышение скорости в Германии

За городом:

превышение не более чем на 10 километров в час — 10-20 евро (650-1300 рублей);

на 11-15 километров в час — 20-40 евро (1300-2600 рублей);

на 16-20 километров в час — 30-60 евро (1900-3900 рублей);

на 21-25 километров в час — 70-100 евро (4500-6500 рублей);

на 26-30 километров в час — 80-115 евро (5200-7500 рублей), а также лишение прав на месяц при повторном нарушении;

на 31-40 километров в час — 120-200 евро (7800 — 13 000 рублей), а также лишение прав на месяц при повторном нарушении.

В черте города:

не более чем на 10 километров в час — 15-30 евро (970-1900 рублей);

на 11-15 километров в час — 25-50 евро (1600-3200 рублей);

на 16-20 километров в час — 35-70 евро (2300-4500 рублей);

на 21-25 километров в час — 80-115 евро (5200-7500 рублей);

на 26-30 километров в час — 100-180 евро (6500 — 12 000 рублей), а также лишение прав на месяц при повторном нарушении.

В Германии нарушителям скоростного режима тоже назначаются штрафные баллы.

Россия

На родине если вы превысили скорость на не более чем 20 километров в час, вас вообще не будут штрафовать. При превышении на 20-40 километров в час с нарушителя взыщут 500 рублей, на 40-60 километров в час — 1000-1500 рублей. Если скорость была выше допустимой на 60-80 километров в час, штраф составит 2000-2500 рублей, а также нарушителя ждет наказание в виде лишения прав на четыре-шесть месяцев.

Превышение скорости более чем на 60 километров в час, допущенное повторно, наказывается лишением прав на год. Если такое нарушение было зафиксировано камерами в автоматическом режиме, водитель должен заплатить штраф в 5000 рублей.

Штраф за превышение на 80 и более километров в час составляет 5000 рублей. Еще за это нарушение могут лишить водительских прав на полгода.