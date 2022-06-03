Пять неожиданных фактов о вариаторах

Вариаторы правда не «жильцы» после 100 тысяч пробега? С ними реально нельзя выезжать на бездорожье? Почему ставят вариатор, если коробка автомат лучше? Даже если вы знаете ответы на эти вопросы, пробегитесь глазами по нашей подборке фактов – там точно есть то, о чем вы не догадывались.

Фото: NISSAN NISSAN

Факт №1: вариаторы известны с глубокой древности

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Это не изобретение XX века. Еще на заре промышленности человечество знало, что передавать крутящий момент можно через шкивы и кожаный ремень. Такой принцип работы предсказывал Леонардо да Винчи!

И этот базовый принцип мы встретим много где – от архаичных промышленных механизмов до современных конвейеров.

Именно наблюдение за конвейерами натолкнуло братьев Ван Доорн на создание трансмиссии, работающей по такому принципу, для автомобиля.

Факт №2: «ремень» вариатора не совсем чтобы ремень

На ранних образцах таких трансмиссий – еще во времена авторов, братьев Ван Доорн – ремень и правда был ремнем, но сегодня это сложносочиненная деталь, которая состоит не из резины, а из множества стальных пластин, которые между собой удерживает специальная лента.

А кто-то (как Subaru или Audi) пошли дальше и вообще отказались от ремня в пользу цепи. Оборвать ее (как ремни прошлого) нельзя, если только растянуть. Нагрузки цепь выдерживает более существенные, поэтому с «цепными» вариаторами Subaru не страшно и в грязь соваться.

Факт №3: вариаторы встречались даже в «Формуле-1»!

Мир высочайших скоростей и топовых гоночных серий в наши дни – это автоматы или преселективные «роботы» (да, DSG пришла к нам из Ле-Мана!). Но было время, когда на машинах с открытыми колесами встречались и вариаторные трансмиссии.

В конце 60-х такие узлы можно было встретить на болидах команды Джека Брэбэма, а в 90-е с вариаторами экспериментировали тогдашние доминаторы чемпионата – Williams. Инженеры посчитали, что плюсы вариатора (плавность работы мотора в поворотах) помогут сделать машины Williams еще быстрее. Построили прототип и даже вывели его на тесты (пилотировал еще совсем юный Дэвид Култхард), но…

Международная автомобильная федерация в очередной раз переписала регламент, и вариаторы стали фактически вне закона для F1. На старт стали допускать машины с трансмиссией из четырех или семи фиксированных передач, вот почему вариатор стал вне закона – у него нет фиксированных передач.

Факт №4: вариатор живет 140 тыс. км, и это не заговор – это так задумано

Все разговоры о надежности вариаторов (особенно самых популярных на российском рынке, Jatco) сводятся примерно к одной цифре: любой подборщик или знакомый с ситуацией механик назовет цифру 140-180 тыс. км, после которой вариатору приходит конец с последующей полной переборкой.

У этой цифры есть вполне резонное обоснование. Производитель не скрывает ее от клиента и черным по белому пишет об этом в мануале.

С чего все начинается? Если не менять масло в трансмиссии, то со временем в недрах узла начнет скапливаться мусор от естественного износа, какие-то внешние микрочастицы. Со временем это приводит к тому, что «забитый» вариатор перестает работать как надо. Поэтому масло на протяжении срока эксплуатации надо бы менять.

Но производитель не дает такую рекомендацию! Читаем сноску в мануале LADA Xray с вариатором Jatco: «Рабочая жидкость в автоматической коробке передач заправляется заводом-изготовителем на весь срок ресурса автомобиля».

А ресурс этот какой?

Читаем мануал дальше: «180 тыс. км пробега автомобиля или 5 лет эксплуатации автомобиля (в зависимости от того, что наступит ранее)».

То есть никто особо не скрывает: масло менять не надо до самого конца. Конец наступит максимум на 180 тыс. км.

А покупатели на вторичном рынке потом удивляются, почему взяли крепкую и простую машину с пробегом до 200 тыс. км, а в нагрузку идет поломка вариатора.

Читайте мануал. Там есть даже про это.

Факт №5: маркетологи боятся слова «вариатор»

И неудивительно. В российских реалиях репутация вариаторов сильно неоднозначная, поэтому рекламщики крутятся-вертятся, чтобы как-нибудь избежать упоминания всуе.

Можете проверить на примере Xray и Vesta: ни в описании на сайте «Лады», ни в рекламных проспектах, ни в инструкции по эксплуатации не встречается слово «вариатор» или обозначение CVT. Если это рекламный буклет, там будет «автоматическая трансмиссия». Если таблица с характеристиками в официальном мануале, – «АТ».

Как будто, если не называть проблему вслух, и нет никакой проблемы.

Автор: Владимир Андрианов

*** Статья авторская. Мнение редакции может не совпадать с мнением автора.