Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+26° в 
USD 61.97EUR 65.92
Войти в почту
1 час назад

Новости автомира: Экономист назвал лучшее время для продажи автомобиля

РИА "ФедералПресс"

Экономист Михаил Беляев в разговоре с журналистами рассказал,что сейчас происходит с авторынком, и стоит ли продавать автомобиль.

Экономист назвал лучшее время для продажи автомобиля
Фото: 

«Сейчас рынок автомобилей находится в застойном положении, но еще он ощущает то повышение цен, которое было в марте на пике роста курса доллара. Тогда взлетели цены на автомобили», - сказал он.

В разговоре с порталом BLITZ+ эксперт отметил, что сейчас настало подходящее время, чтобы задуматься о продаже автомобиля, однако это касается далеко не всех. Так, по словам Беляева, продавать автомобиль стоит только тем, кто рассматривает авто в качестве некого дивиденда, если же речь о единственном автомобиле в семье, то лучше повременить с продажей.

Ранее «ФедералПресс» писал, что бумажные права и полис ОСАГО заменят QR-кодом.

Автоэксперт,Михаил Беляев,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители