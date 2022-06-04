Экономист назвал лучшее время для продажи автомобиля

«Сейчас рынок автомобилей находится в застойном положении, но еще он ощущает то повышение цен, которое было в марте на пике роста курса доллара. Тогда взлетели цены на автомобили», - сказал он.

В разговоре с порталом BLITZ+ эксперт отметил, что сейчас настало подходящее время, чтобы задуматься о продаже автомобиля, однако это касается далеко не всех. Так, по словам Беляева, продавать автомобиль стоит только тем, кто рассматривает авто в качестве некого дивиденда, если же речь о единственном автомобиле в семье, то лучше повременить с продажей.