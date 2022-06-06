Как защититься от настроенного на взятку гаишника

В преддверии отпусков и массовых поездок россиян по дорогам страны на обочинах снова появляются они – недобросовестные сотрудники ГИБДД, намереваясь собрать свой коррупционный «урожай» с водителей. О том, как не стать жертвой вымогательства и противоправных действий «Газете.Ru» рассказал автомобильный адвокат движения «Свобода Выбора», правозащитник Сергей Радько.

Фото: Максим Блинов/РИА «Новости» Максим Блинов/РИА «Новости»

— Инспектор ДПС пытается померить пульс, лезет трогать сердце, просит выйти из автомобиля и заставляет пройтись по прямой, требует сделать дыхательную гимнастику и неоднократно продышаться в алкометр. Имеет ли он право это делать?

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— Если он просит подышать в алкометр — это называется освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. И это все, что инспектор вправе попросить у водителя, и только после составления протокола отстранения водителя от управления (его копия вручается автомобилисту) и предъявления документов на измерительный прибор: сертификата соответствия измерительным требованиям и свидетельства поверки. Сам прибор после «продувки» выдает распечатку с результатами, похожую на магазинный чек.

Дело в том, что такие «законные» алкометры есть далеко не у всех сотрудников ДПС, а, как правило, только у командира батальона или его заместителей. Если каждый раз дергать комбата, то за это инспектора, конечно, не похвалят, поэтому инспекторы норовят использовать какие-то примитивные алкотестеры, результаты которых по разным причинам не могут считаться объективными.

Пройтись по прямой, спеть, сплясать – это все к полномочиям инспектора не имеет отношения. Более того, если ему кажется, что водитель имеет признаки наркотического опьянения, то тут он вообще никакие дополнительные экспертизы проводить не вправе, он обязан направить водителя на медицинское освидетельствование в соответствующую медорганизацию. И уже там гражданину могут предложить сдать кровь или мочу для анализа.

— Может ли сейчас патруль ДПС останавливать машину в темное время суток на безлюдной трассе?

— Сотрудники ГИБДД вправе останавливать водителя везде, где посчитают нужным. Если водитель не согласен с вменяемым правонарушением, об этом обязательно нужно написать в протоколе в поле «подпись нарушителя»,— с чем именно не согласен. Желательно иметь видеорегистратор, потому что нашим судам обычно достаточно для обвинительного вердикта протокола и рапорта инспектора, если ничего более убедительного нет.

— Сейчас полиция может вскрывать автомобили без присутствия владельца, а кто будет платить за ремонт сломанного замка, выбитого стекла или исчезнувших вещей. Что делать в таком случае?

— В законе «О полиции» однозначно сказано, что ведомство не возмещает вред, который причинен полицейскими во время исполнения своих обязанностей. Поэтому если возникнут такие обстоятельства, то возместить вред, скорее всего, будет сложно.

Однако если пропали вещи, то это обычная кража и тут нужно писать заявление о краже вещей. Другое дело, что трудно поверить в то, что полиция найдет вещи, украденные же полицией.

— Какие неисправности или элементы тюнинга гаишник может выявить визуально, и может ли он это за это вынести предписание на устранение?

— Сотрудник ДПС выявляет не неисправность или тюнинг, а правонарушение, заключающееся в управление автомобилем с неисправностями, при которых эксплуатация запрещена. Их перечень довольно обширный, он есть в приложении к ПДД, но нужно понимать, что для выявления большинства неисправностей требуются специальные приборы и знания.

Когда инспектор говорит, по его мнению, в машине что-то изменено или нечто подобное, — это не достоверная оценка. За исключением таких простых вещей, как, например, неработающие щетки лобового стекла или вышедшие из строя фары и габариты, большинство неисправностей, в том числе, серьезных требуют наличия специальной аппаратуры.

На штрафстоянку машина может быть эвакуирована только в трех случаях: поломки тормозной системы, рулевого управления или тягового сцепного устройства в составе автопоезда.

Бывает такое, что инспекторы просят завести машину и смотрят горит ли лампочка ABS. Нюанс в том, что горящая лампочка антиблокировочной системы инспекторами расценивается как выход из строя тормозной системы, в то время как любая инструкция к автомобилю гласит, что лампочка ABS лишь свидетельствует о проблеме именно этой функции. При этом отдельно оговаривается, что бортовая тормозная система в такой ситуации сохраняет свою работоспособность.

— Гаишник говорит, что несколько километров назад я пересек сплошную линию и совершил обгон, можно ли потребовать доказательства? И вообще, на каком расстоянии дороги сотрудники ДПС могут предъявлять претензии о правонарушении?

— Предъявить совершение правонарушения сотрудник ГИБДД может где угодно, но, если он составляет протокол и говорит, что вы совершили проступок один километр назад, то нужно отметить в протоколе, что доказательств этого нет.

Обычно в таких случаях гаишники говорят: «А мне передали соседние патрули». Тогда инспектор, который засек нарушение, должен быть допрошен как свидетель.

— Что может быть для водителя в таком случае защитой?

— Защитой может быть только видеорегистратор, в протоколе также нужно обязательно написать, что у водителя есть с него запись. Даже показания свидетеля могут быть судом не восприняты, потому что спутники автомобилиста, как правило, это его родственники или друзья. Они судом могут быть восприняты как заинтересованные лица.

Показания инспектора априори в российской судебной системе считаются объективными. Предполагается, что повода у гаишников оговаривать автомобилиста нет.

— Можно ли снимать на камеру смартфона сотрудника ДПС, что делать, если он запрещает это делать?

— Никакого ограничения на съемку инспекторов не существует, исключение, – если они охраняют какой-нибудь правительственный объект. Да, и то, как правило, это делают сотрудники ФСО. А если это обычный инспектор стоит на обычной дороге, то никто не вправе запретить его снимать, потому что он находится в общественном месте и занимается охраной общественной безопасности, являясь публичным должностным лицом.

— А нужно ли это делать?

— Я, думаю, нужно, потому что всегда может пригодиться беспристрастная запись, так как понятно, что инспектор всегда все говорит в свою пользу, как и его напарники. А если будет видеозапись, вышестоящему органу или суду будет проще установить, кто прав.

— Может ли инспектор ГИБДД преследовать велосипедиста и требовать от него документов на велосипед?

— Документы на велосипед у нас вообще законом не предусмотрены, кроме товарных чеков, и иметь их при себе человек, конечно же, не обязан.