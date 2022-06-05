Автоэксперт рассказал, что взять с собой в путешествие на машине

Лето – удачное время для автопутешествий. Автоэксперт Петр Баканов рекомендует заранее проверить техническое состояние машины перед поездкой. С собой обязательно нужно взять аптечку, трос и канистру с топливом, сообщает «Вечерняя Москва».

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«Перед путешествием нужно провести полную ревизию автомобиля на станции технического обслуживания, если вы это не сделаете сами. Необходимо проверить все, чтобы ваше путешествие не омрачилось поисками ближайшего автосервиса в надежде что-либо починить», — сказал Баканов.

В канистре должно быть как минимум 5 литров топлива. Это позволит проехать около 100 км. Не стоит забывать про компрессор, на случай необходимости замены колеса, а такде провода для прикуривания.

«Ситуации могут быть разные: например, где-то остановились, включили музыку и «высадили» аккумулятор», — пояснил эксперт.