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1 час назад

Автоэксперт рассказал, что взять с собой в путешествие на машине

РИАМО

Лето – удачное время для автопутешествий. Автоэксперт Петр Баканов рекомендует заранее проверить техническое состояние машины перед поездкой. С собой обязательно нужно взять аптечку, трос и канистру с топливом, сообщает «Вечерняя Москва».

Автоэксперт рассказал, что взять с собой в путешествие на машине
Фото:  Натали Кузьмина Натали Кузьмина

«Перед путешествием нужно провести полную ревизию автомобиля на станции технического обслуживания, если вы это не сделаете сами. Необходимо проверить все, чтобы ваше путешествие не омрачилось поисками ближайшего автосервиса в надежде что-либо починить», — сказал Баканов.

В канистре должно быть как минимум 5 литров топлива. Это позволит проехать около 100 км. Не стоит забывать про компрессор, на случай необходимости замены колеса, а такде провода для прикуривания.

«Ситуации могут быть разные: например, где-то остановились, включили музыку и «высадили» аккумулятор», — пояснил эксперт.

Если планируется поехать по не асфальтированным дорогам, нужно взять с собой еще и лопату.

Автоэксперт,
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