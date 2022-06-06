Автоэксперт Моржаретто рассказал, когда появятся дешевые автомобили Lada

Недорогие автомобили Lada могут появиться на российском рынке летом этого года. Об этом изданию Ura.ru заявил автоэксперт Игорь Моржаретто. "В ближайшей перспективе, где-нибудь в июле—августе, могут появиться относительно дешевые машины от "Автоваза". Если "Автоваз" раскачается хоть чуть-чуть", — отметил Игорь Моржаретто. По его словам цены на машины достаточно высокие, поэтому сейчас у людей попросту нет возможности купить автомобиль. Ранее стало известно, что в июне "АвтоВАЗ" начнет выпуск упрощенной версии Lada Granta, модель будет продаваться без подушек безопасности, системы экстренного оповещения о ДТП ("ЭРА-ГЛОНАСС"), а также ассистентов ABS и ESP. Стоимость такой версии автомобиля составит от 640 до 840 тыс. руб.