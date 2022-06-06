Опасная покупка: какие автозапчасти и расходники подделывают особенно часто

Легализованный в России параллельный импорт позволяет ввозить страну автозапчасти нескольких десятков фирм без разрешения правообладателей. Однако есть опасность, что ситуацией попытаются воспользоваться любители легкой наживы – и будут под видом легальной продукции продавать поддельные товары. В связи с этим директор компании по продаже автозапчастей Артем Кахимов дал советы автовладельцам.
По словам Кахимова, особенно часто поделывают различные фильтры (воздушные, масляные, салонные, топливные), масла и свечи зажигания, стойки стабилизатора, ступичные подшипники и другие элементы подвески авто. Поэтому к подобным товарам, если они будут представлены в продаже как параллельный импорт, он рекомендует относиться особенно внимательно: велик риск, что это окажется подделка, пишут "Автоновости дня".
Еще один повод насторожиться – подозрительно низкая цена.
"Оригинальная запчасть всегда будет стоить по верхней границе рынка", – отмечает Кахимов.
Можно, не опасаясь, покупать ввезенные неофициально элементы кузова, оптику, различные детали интерьера. Это дорогостоящие категории автотоваров, подделывать их нерентабельно, поясняет специалист. Важна и точка продаж: по мнению Кахимова, наименьший риск наткнуться на контрафакт при покупке автозапчастей в крупных или сетевых магазинах и автосервисах. Они слишком дорожат своей репутацией, чтобы ввозить поддельный товар.
В России выросло количество поддельных автомобильных запчастей низкого качества. Об этом ранее предупредил директор сети автосервисов. Он пояснил, что автомобилистов завлекают "распродажами" остатков оригинальных запчастей под предлогом закрытия складов.