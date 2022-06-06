Опасная покупка: какие автозапчасти и расходники подделывают особенно часто

Легализованный в России параллельный импорт позволяет ввозить страну автозапчасти нескольких десятков фирм без разрешения правообладателей. Однако есть опасность, что ситуацией попытаются воспользоваться любители легкой наживы – и будут под видом легальной продукции продавать поддельные товары. В связи с этим директор компании по продаже автозапчастей Артем Кахимов дал советы автовладельцам.

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Какие автозапчасти и расходные материалы подделывают чаще всего

По словам Кахимова, особенно часто поделывают различные фильтры (воздушные, масляные, салонные, топливные), масла и свечи зажигания, стойки стабилизатора, ступичные подшипники и другие элементы подвески авто. Поэтому к подобным товарам, если они будут представлены в продаже как параллельный импорт, он рекомендует относиться особенно внимательно: велик риск, что это окажется подделка, пишут "Автоновости дня".

Еще один повод насторожиться – подозрительно низкая цена.

"Оригинальная запчасть всегда будет стоить по верхней границе рынка", – отмечает Кахимов.

Что и где можно покупать без опаски

Можно, не опасаясь, покупать ввезенные неофициально элементы кузова, оптику, различные детали интерьера. Это дорогостоящие категории автотоваров, подделывать их нерентабельно, поясняет специалист. Важна и точка продаж: по мнению Кахимова, наименьший риск наткнуться на контрафакт при покупке автозапчастей в крупных или сетевых магазинах и автосервисах. Они слишком дорожат своей репутацией, чтобы ввозить поддельный товар.