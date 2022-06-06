Во время стихийного бедствия от упавшего на машину дерева не застрахован никто: этот несчастный случай может произойти с кем угодно. Восстановление транспортного средства после подобного рода аварии нередко стоит больших денег, которые найдутся далеко не у каждого автомобилиста — в таких случаях всегда нужно идти в суд и требовать финансовую компенсацию. Мы подготовили краткую инструкцию о том, что нужно делать в этой ситуации.

Фото: ТАСС ТАСС

Что делать, если на машину упало дерево или столб

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Если ваша машина пострадала, в первую очередь нужно вызвать на место происшествия полицию по номеру 102 или 112 — без официальной документации от сотрудников правоохранительных органов вы не сможете получить денежную компенсацию. При звонке также желательно попросить диспетчера пригласить на место аварии представителей коммунальных служб, управляющей компании или администрации района, на чьей территории и произошел несчастный случай.

Сразу после этого, пока наряд из местного ОВД находится в пути, звоните в страховую. Если повреждения подпадают под перечень рисков вашего полиса КАСКО, то страховщик возместит ущерб и сам займется подачей искового заявления против виновника.

Далее необходимо как можно скорее заняться сбором доказательств — не важно, застрахована машина или нет. Ничего не трогайте и не пытайтесь вытащить машину из-под завала самостоятельно: вместо этого по возможности совершите следующие действия.

Если автомобиль был припаркован во дворе дома, постарайтесь найти свидетелей (не забудьте взять их контактные данные) или вспомнить, когда именно сработала сигнализация — это поможет выяснить обстоятельства происшествия.

(не забудьте взять их контактные данные) или вспомнить, когда именно сработала сигнализация — это поможет выяснить обстоятельства происшествия. Зафиксируйте последствия аварии на камеру. Сделайте много фотографий с разных ракурсов, желательно таким образом, чтобы в кадр попадали ориентиры, вроде дорожных знаков или адресных табличек на домах.

Сделайте много фотографий с разных ракурсов, желательно таким образом, чтобы в кадр попадали ориентиры, вроде дорожных знаков или адресных табличек на домах. Во время видеозаписи четко проговаривайте происходящее вслух : объясните, что произошло, что вы снимаете, в каком состоянии находится упавшее дерево — сгнил ли ствол, сухие ли ветки и так далее. Опять же, ни в коем случае ничего не трогайте, даже если дерево загораживает обзор.

: объясните, что произошло, что вы снимаете, в каком состоянии находится упавшее дерево — сгнил ли ствол, сухие ли ветки и так далее. Опять же, ни в коем случае ничего не трогайте, даже если дерево загораживает обзор. Если на фасадах близлежащих зданий или дорожной инфраструктуры установлены видеокамеры, то можно попробовать запросить соответствующие записи — либо через владельцев камеры, либо через городскую администрацию. Обе стороны имеют законное право отказать вам в этой просьбе, но попытка не пытка.

— либо через владельцев камеры, либо через городскую администрацию. Обе стороны имеют законное право отказать вам в этой просьбе, но попытка не пытка. По возвращению домой также попробуйте найти панорамный снимок места происшествия через интерактивные карты («Яндекс.Карты», «Google Карты», «2ГИС»). Есть шанс, что в Интернете найдутся фотографии того самого дерева, сделанные до инцидента — они также могут стать существенным доказательством.

через интерактивные карты («Яндекс.Карты», «Google Карты», «2ГИС»). Есть шанс, что в Интернете найдутся фотографии того самого дерева, сделанные до инцидента — они также могут стать существенным доказательством. Желательно в тот же день заказать два независимых экспертизы. Во-первых, дендрологическую экспертизу, которая поможет установить причину падения дерева. Во-вторых, экспертизу для оценки стоимости ремонта автомобиля, из которой сложится размер компенсации. Специалистов для обоих исследований можно найти на любой онлайновой доске объявлений, вроде «Яндекс.Услуг».

Прибывшие на место сотрудники полиции могут составить протокол о происшествии. Внимательно проследите за тем, чтобы информация в протоколе полностью соответствовала реальности — от видимых повреждений машины до номера, марки и модели автомобиля. Не подписывайтесь под строкой, которая гласит, что вы понесли незначительный ущерб и не имеете претензий: в этом случае взыскать компенсацию будет практически невозможно.

Как найти виноватого и возместить ущерб

Следующий шаг — это подача заявления в полицию, которое нужно оформить как можно быстрее. В бланке подробно распишите причину произошедшего и повреждения автомобиля (разбитые окна, царапины, вмятины на крыше или боках). Также не забудьте добавить, что возможны и скрытые повреждения, которые нельзя заметить невооруженным взглядом.

В течение 30 дней сотрудники полиции должны предоставить результат проверки, который скажет, что машина действительно получила повреждения. Главная задача на данном этапе — получить справку о причинении ущерба автомобилю: в документе должно быть указано место происшествия, дата, время, полный перечень повреждений и причина. Обязательно проверьте бумагу на предмет мелких ошибок — они могут серьезно осложнить судебные разбирательства.