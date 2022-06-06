Что делать, если на машину упало дерево

Во время стихийного бедствия от упавшего на машину дерева не застрахован никто: этот несчастный случай может произойти с кем угодно. Восстановление транспортного средства после подобного рода аварии нередко стоит больших денег, которые найдутся далеко не у каждого автомобилиста — в таких случаях всегда нужно идти в суд и требовать финансовую компенсацию. Мы подготовили краткую инструкцию о том, что нужно делать в этой ситуации.
Если ваша машина пострадала, в первую очередь нужно вызвать на место происшествия полицию по номеру 102 или 112 — без официальной документации от сотрудников правоохранительных органов вы не сможете получить денежную компенсацию. При звонке также желательно попросить диспетчера пригласить на место аварии представителей коммунальных служб, управляющей компании или администрации района, на чьей территории и произошел несчастный случай.
Сразу после этого, пока наряд из местного ОВД находится в пути, звоните в страховую. Если повреждения подпадают под перечень рисков вашего полиса КАСКО, то страховщик возместит ущерб и сам займется подачей искового заявления против виновника.
Далее необходимо как можно скорее заняться сбором доказательств — не важно, застрахована машина или нет. Ничего не трогайте и не пытайтесь вытащить машину из-под завала самостоятельно: вместо этого по возможности совершите следующие действия.
Прибывшие на место сотрудники полиции могут составить протокол о происшествии. Внимательно проследите за тем, чтобы информация в протоколе полностью соответствовала реальности — от видимых повреждений машины до номера, марки и модели автомобиля. Не подписывайтесь под строкой, которая гласит, что вы понесли незначительный ущерб и не имеете претензий: в этом случае взыскать компенсацию будет практически невозможно.
Следующий шаг — это подача заявления в полицию, которое нужно оформить как можно быстрее. В бланке подробно распишите причину произошедшего и повреждения автомобиля (разбитые окна, царапины, вмятины на крыше или боках). Также не забудьте добавить, что возможны и скрытые повреждения, которые нельзя заметить невооруженным взглядом.
В течение 30 дней сотрудники полиции должны предоставить результат проверки, который скажет, что машина действительно получила повреждения. Главная задача на данном этапе — получить справку о причинении ущерба автомобилю: в документе должно быть указано место происшествия, дата, время, полный перечень повреждений и причина. Обязательно проверьте бумагу на предмет мелких ошибок — они могут серьезно осложнить судебные разбирательства.
Наконец, когда вы будете иметь на руках все необходимые документы и доказательства, настанет пора обращаться в суд. Если ваша страховка покрывает подобные случаи, то представители компании возьмут дело на себя. Без соответствующей страховки заниматься процедурой предстоит лично, но мы рекомендуем заручиться помощью специализированного автоюриста, который позаботится о составлении искового заявления и других процессуальных нюансах.