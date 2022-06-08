Штраф за непристегнутый ремень безопасности: за что грозит, когда оспорить

Штрафы за непристегнутый ремень безопасности — бич многих автолюбителей. Иногда их выписывают справедливо и по делу, но настолько же часто «письма счастья» приходят без какой-либо на то причины. Как оспорить несправедливый штраф или избежать наказания в принципе? Рассказываем все самое важное.

Фото: ТАСС ТАСС

Что нужно знать о штрафе за непристегнутый ремень безопасности

Видео дня

Как гласят ПДД, во время движения водитель и пассажиры должны быть пристегнуты ремнями безопасности: если какая-то машина не имеет ремней ввиду особенностей конструкции, по закону на ней нельзя ездить в принципе. Инспекторы ГИБДД могут выписать штраф за непристегнутый ремень безопасности, если сотрудники службы или дорожные камеры зафиксируют, что хоть один человек внутри автомобиля нарушает это правило. Оно касается в том числе и пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности на заднем сиденье.

Наказание за непристегнутый ремень зависит от обстоятельств. Если водитель не пристегнулся перед началом движения, его ждет базовый штраф в размере 1000 рублей: эта сумма не меняется, даже если помимо водителя правила использования ремней также нарушают пассажиры. Однако данный штраф можно получить несколько раз за один день, если вас поймали на одном участке и позднее зафиксировали такое же нарушение на другом.

Важный момент — если вы просто сидите в стоящей машине, то пристегиваться не обязательно. Это не является нарушением правил дорожного движения.

Размеры штрафов за непристегнутый ремень в самых распространенных случаях

Водитель не пристегнулся перед началом движения — 1000 руб водителю.

Пассажир не пристегнут на переднем или заднем сиденье — 1000 руб водителю, 500 руб или предупреждение пассажиру.

Ребенок до 7 лет едет без детского кресла — 3000 руб водителю (100 000 руб для юридических лиц).

Ребенок до 7 лет едет в детском кресле, но не пристегнут ремнями безопасности — 3000 руб водителю (100 000 руб для юридических лиц).

Ребенок от 7 до 12 лет едет на переднем сиденье без детского кресла — 3000 руб водителю. На заднем сиденье достаточно пристегнуться обычными ремнями безопасности.

Ремни безопасности отсутствуют или неисправны — 500 руб водителю.

Когда можно обжаловать штраф за непристегнутый ремень безопасности

На практике подобные штрафы довольно тяжело оспорить, особенно если инспектор или фотография с дорожной камеры четко зафиксировали нарушение. Существует лишь несколько крайне специфических случаев, при которых действительно есть смысл подавать апелляцию.

Во время нарушения автомобилем управлял другой человек. Даже если вы одолжили машину приятелю или родственнику, которые не пристегнулись перед началом движения, оплачивать штраф все равно придется вам — собственнику транспортного средства. Чтобы не платить за провинность другого человека можно отправить в ГИБДД жалобу, приложив данные нарушителя и копию страховки, если он туда вписан.

Даже если вы одолжили машину приятелю или родственнику, которые не пристегнулись перед началом движения, оплачивать штраф все равно придется вам — собственнику транспортного средства. Чтобы не платить за провинность другого человека можно отправить в ГИБДД жалобу, приложив данные нарушителя и копию страховки, если он туда вписан. Во время нарушения вы уже не владели автомобилем. Если вы продали машину, но новый владелец еще не переоформил собственность на себя, то «письма счастья» продолжат приходить вам. Это так же решается жалобой в ГИБДД, сопровожденной копией договора купли-продаже и актом передачи. Параллельно не забудьте снять проданный автомобиль с учета.

Если вы продали машину, но новый владелец еще не переоформил собственность на себя, то «письма счастья» продолжат приходить вам. Это так же решается жалобой в ГИБДД, сопровожденной копией договора купли-продаже и актом передачи. Параллельно не забудьте снять проданный автомобиль с учета. Дорожная камера зафиксировала ложное нарушение. Камеры наблюдения работают автоматически и распознают нарушения правил безопасности по компьютерным алгоритмам, но иногда технологии ошибаются. Если на фотографии заметно, что ремень на самом деле пристегнут и просто не очень хорошо виден на фоне темной одежды, то постановление наверняка отменят в вашу пользу.

Как оспорить штраф за непристегнутый ремень безопасности

Жалобу нужно отправить почтой в региональное управление ГИБДД в течение 10 дней после получения штрафа. Написать текст документа можно по образцу, который легко найти в Интернете. Как правило, жалобы составляются по следующему принципу.