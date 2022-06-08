В России стали чаще угонять автомобили: какие марки под угрозой

«Автокод» проанализировал статистику и выяснил, что за первый квартал текущего года количество угонов вторичных автомобилей выросло на 25%.

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Так, по данным МВД, в марте 2022 года количество угонов в России увеличилось на 22% по сравнению с февралем. В отчете говорится, что в январе было угнано 459 автомобилей, в феврале – 505 машин, а в марте – 620. При этом в прошлом году число угонов снижалось.

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«Скорее всего, такая статистика связана в первую очередь с дефицитом запчастей и их троекратным удорожанием. Цены на сами автомобили с пробегом также продолжают расти, что сказывается на спросе и повышает риск встречи с мошенниками. Поэтому рекомендуем не забывать проверять историю авто перед его покупкой и более тщательно подходить к выбору», – советуют эксперты «Автокода».

Страховщики же советуют автомобилистам не паниковать и напоминают, что весной угонщики всегда ведут себя активнее. Однако на рынке страхования уже замечен рост стоимости портфеля по КАСКО. А более кардинальных изменений эксперты ждут летом, причем в худшую сторону.

Какие машины угоняют чаще всего

МВД не раскрывает статистику угонов по маркам, зато она нашлась у Российского союза автостраховщиков. По данным РСА, с начала года в стране было угнано 264 автомобиля из числа застрахованных.

Подавляющее число – автомобили от Hyundai, LADA и KIA. А самой популярной машиной у преступников стал кроссовер Hyundai Santa Fe. По словам исполнительного директора РСА Сергея Ефремова, угонщики традиционно предпочитают наиболее ходовые автомобили и те, запчасти на которые пользуются повышенным спросом.

В страховой компании ВСК приводят данные за первый квартал 2022 года. Чаще всего у клиентов угоняли автомобили Hyundai, KIA и Toyota, то есть те же марки, что являлись лидерами антирейтинга за 2021 год. Причем больше всего угонов компания отметила в Московской области.