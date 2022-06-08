Лишние звуки: как избавиться от главных источников шума в машине

Каждый автомобилист хочет обустроить транспортное средство таким образом, чтобы эксплуатировать его было максимально комфортно. Не последнее место в данном вопросе занимает обеспечение тишины в салоне. Большая часть современных автомобилей уже на заводе оснащается всем необходимым для этого, но откуда может появляться шум и грохот?

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Источники шума. Элемент, который чаще остальных воспроизводит шум - силовой агрегат. Во время движения могут появляться скрипы, дребезжание, шорохи, которые проходят по всему кузову. Нередко посторонние звуки возникают из-за обшивки салона, когда используются материалы низкого качества. Не все владельцы машин поддерживают порядок в салоне, поэтому шум может возникать от мусора и приспособлений, которые лежат не на своих местах.

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Как избавиться от шума. Чтобы улучшить шумоизоляцию салона транспортного средства, следует проверить правильность работы всех узлов и агрегатов - мотора, коробки передач, подвески, рулевого управления. В некоторых случаях ремонтные работы позволяют устранить шум во время эксплуатации техники.

Во время установки шумоизоляции стоит учитывать и внешние звуки. Так, во время движения может появляться гул от контакта покрышек с дорожным покрытием. Тихими считаются нешипованные шины. Есть и другие элементы, которые создают звук - спойлер, антенна, зеркала и внешние детали на багажнике. От определенной части шумов избавиться все равно не получится, так как снять зеркала или спойлер нельзя.

При проведении работ по улучшению шумоизоляции можно рассматривать 2 вида материалов - звукоизолятор и вибродемпфер. Первый необходим для изоляции звука мотора. Второй имеет другое назначение - сглаживает вибрацию кузова. Самостоятельная обработка представляет много сложностей, так как автомобиль сначала нужно подготовить, затем устранить все очаги коррозии при их наличии и только после этого приступать к монтажу нового материала. Трудности могут возникать и в процессе сборки салона автомобиля, когда нужно устанавливать обшивку и кресла на место.