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2 часа назад

Автоэксперт раскрыл стоимость упрощенной Lada Granta

Газета.Ruиещё 1

Автомобили Lada Granta в комплектации Classic будут стоить от 675,9 тыс. руб., сообщает автор Telegram-канала «Русский автомобиль» Сергей Цыганов.

Автоэксперт раскрыл стоимость упрощенной Lada Granta
Фото: LadaLada

Комплектацию упрощенной Lada Granta на «АвтоВАЗе» раскрыли на этой неделе, когда начался старт производства автомобилей. В таких машинах отсутствуют ABS, подушки безопасности и система «ЭРА--ГЛОНАСС».

В новую комплектацию включены окрашенные дверные молдинги, обогрев и электропривод зеркал, опционально предусмотрены 15-дюймовые легкосплавные диски.

Также в автомобилях предусмотрены электроусилитель руля, электростеклоподъемники передних дверей, дневные ходовые огни, бортовой компьютер, центральный замок, 4 динамика и стальные диски с колпаками. Новинка доступна с бензиновым двигателем мощностью 90 л.с. и пятиступенчатой механической коробкой передач.

Ранее стало известно, что упрощенные УАЗ «Патриот» и «Буханка» появятся в июле 2022 года.

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