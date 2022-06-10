Автоэксперт раскрыл стоимость упрощенной Lada Granta

Автомобили Lada Granta в комплектации Classic будут стоить от 675,9 тыс. руб., сообщает автор Telegram-канала «Русский автомобиль» Сергей Цыганов.

Фото: Lada Lada

Комплектацию упрощенной Lada Granta на «АвтоВАЗе» раскрыли на этой неделе, когда начался старт производства автомобилей. В таких машинах отсутствуют ABS, подушки безопасности и система «ЭРА--ГЛОНАСС».

В новую комплектацию включены окрашенные дверные молдинги, обогрев и электропривод зеркал, опционально предусмотрены 15-дюймовые легкосплавные диски.

Также в автомобилях предусмотрены электроусилитель руля, электростеклоподъемники передних дверей, дневные ходовые огни, бортовой компьютер, центральный замок, 4 динамика и стальные диски с колпаками. Новинка доступна с бензиновым двигателем мощностью 90 л.с. и пятиступенчатой механической коробкой передач.