Россиян предостерегли от продажи автомобилей

Российским водителям посоветовали не спешить продавать подержанные автомобили, требующие ремонта. По мнению технического директора сети автосалонов Fresh Auto Максима Рязанова, продавать машину надо только в том случае, если ее ремонт обойдется неоправданно дорого.

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По словам Рязанова, замена электрики будет стоить приемлемых денег, тогда как менять вышедший из строя двигатель – действительно дорого.

«Если из строя вышел двигатель, ремонт, как и замена, обойдутся в приличную сумму, в этом случае целесообразнее продать», - сказал автоэксперт агентству «Прайм».

По мнению Рязанова, времена, когда новый автомобиль терял в цене 10%, как только выезжал из салона, остались в прошлом. Сейчас продать б/у авто можно за большую сумму, чем было заплачено при покупке.

«Многие россияне на сегодняшний день рассматривают покупку автомобиля как способ сбережения накопленных средств. Если это ваш случай, выбирайте наиболее ликвидные модели, которые впоследствии можно будет выгодно продать», - посоветовал эксперт.

По его словам, выгодным вложением будет покупка новых автомобилей Skoda Kodiaq, Volkswagen Touareg, а на вторичном рынке — трехлетних моделей Toyota и Volkswagen.