Эксперт рассказал о новой опасности для водителей

В условиях жаркого климата, когда нога потеет, такая обувь имеет свойство соскальзывать. Это чревато тем, что в какой-то момент на горке вы отпустите педаль тормоза и можете попасть в аварию. Любая обувь, которая не зафиксирована на ноге, сильно повышает риски при вождении, - заявил он.

Более того, он напомнил, что кроссовки хорошо фиксируются на ногах, однако в жаркую погоду они могут прилипать к резиновым накладкам на педалях. Это также представляет опасность для водителей. Поэтому Шапарин объяснил, какими свойствами должна обладать летняя обувь, чтобы в ней было безопасно за рулем.