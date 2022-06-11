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1 час назад

Новости автомира: Эксперт рассказал о новой опасности для водителей

Deita.ru

Водитель в неправильной обуви может стать причиной ДТП. Об этом рассказал в комментарии Sputnik президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, пишет ИА DEITA.RU.

Эксперт рассказал о новой опасности для водителей
Фото: DepositphotosDepositphotos

Как отметил эксперт, традиционно, летом многие водители выбирают в качестве основной обуви шлепанцы, однако это в корне неправильно.

В условиях жаркого климата, когда нога потеет, такая обувь имеет свойство соскальзывать. Это чревато тем, что в какой-то момент на горке вы отпустите педаль тормоза и можете попасть в аварию. Любая обувь, которая не зафиксирована на ноге, сильно повышает риски при вождении, - заявил он.

Более того, он напомнил, что кроссовки хорошо фиксируются на ногах, однако в жаркую погоду они могут прилипать к резиновым накладкам на педалях. Это также представляет опасность для водителей. Поэтому Шапарин объяснил, какими свойствами должна обладать летняя обувь, чтобы в ней было безопасно за рулем.

Обувь должна быть зафиксирована на ноге и не должна иметь скользкую подошву. Если хочется ездить в чем-то открытом, то сандалии и кроксы - решение вопроса, - рассказал он.

Автоэксперт,Антон Шапарин,
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