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1 час назад

Новости автомира: пластиковый диффузор над стёклами автомобиля: какую функцию он выполняет

Car.ru

Многие современные автомобили имеют специальное приспособление, закрепленное в верхней части передних боковых стекол. Оно представляет собой “клипсу”, изготовленную из пластика. На автомобильных форумах можно найти большое количество мнений по поводу предназначения данного элемента в конструкции. Рассмотрим, какую функцию выполняет диффузор, и можно ли его снимать.

Раскрыта функция пластикового диффузора над стёклами автомобиля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Среди автомобилистов сформировалось мнение, что специальная накладка из пластика, которая расположена в верхней части боковых стекол, предусматривается только в японских машинах. Но данное мнение не соответствует действительности, так как аналогичное приспособление можно увидеть на европейских и американских автомобилях. Но если рассматривать частоту использования, преобладают в данном параметре действительно транспортные средства азиатского производства.

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Самая распространенная версия, которая объясняет использование ластиковой накладки - установка антенны. Якобы, под пластиком проходит электроника, которая подводится к антенне автомобиля. Но если снять элемент и ознакомиться с его конструкцией, можно обнаружить, что такой функции он точно не несет. По этой причине автомобилисты просто снимают накладки, чтобы транспорт выглядел более привлекательно.

На самом деле конструкция из пластика решает сразу 2 важные задачи. Во-первых, она используется в качестве направляющей стекла в автомобилях в кузове купе. Стандартные решения выручают не всегда, так как площадь остекления в таких машинах большая. Кроме того, на высокой скорости стекло не всегда поднимается до конца, по этой причине производители начали направлять внешнюю направляющую из пластика. В дальнейшем такое решение заменили на более современное.

На современных транспортных средствах диффузор устанавливался для повышения аэродинамических параметров. Кроме того, такие элементы предотвращают ухудшение обзора во время движения в дождь. Диффузор разрезает воздушный поток, а вода меньше попадает на стекло.

Итог. Пластиковая накладка в верхней части боковых стекол автомобиля - полезное приспособление, которое выполняет несколько задач. Но при желании ее можно снять, не переживая за технические проблемы.

Автоэксперт,
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