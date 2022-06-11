Какие авто из Need For Speed можно купить в России

Need For Speed популярна по всему миру. В эту игру любят играть миллионы геймеров. Эксперты представили список машин из этой игры, которые можно сегодня приобрести на отечественном авторынке в рамках ресурса Авто.ру.

Фото: car.ru car.ru

BMW M3 (E46). Самая известная модель, входящая в «уличную» серию Most Wanted, получила алюминиевую четырёхлитровую «восьмёрку» на 400 л.с. и карбоновое оперение, вжимавшее машину в асфальт при больших скоростях. Авто похвастается прокачанной подвеской JRZ RS Pro. Шестицилиндровый 3.3-литровый «атмосферник» S54 генерирует 343 л.с. (365 Нм). Первую сотню модель выжимает за 5,1 сек.

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Lamborghini Murcielago. Сегодня на Авто.ру можно приобрести редкий 6,5-литровый Murcielago. Купе в ярко-зелёной расцветке Verde Ithaca способно генерировать 640 «лошадей». Пробег модели за четырнадцать лет составляет 6,2 тыс. км. Авто похвастается отличным состоянием.

Lotus Elise SC. Модель оснащается японским силовым агрегатом от Toyota. В модификации Supercharged по центру размещаемая 1,8-литровая установка генерирует 222 л.с. МКПП позволяет осуществлять разгон до первой сотни за 4,5 сек.

Porsche 911 Turbo. Для этой модели, выставленной на продажу в рамках Авто.ру, характерна комбинация кремового салона, а также чёрного кузова. Благодаря заводскому пакету увеличения мощности, шестицилиндровая оппозитная установка в заднем свесе способна генерировать 450 л.с. Вместе с мотором функционирует 5МКПП. В салоне предусмотрели телефонную трубку, оформление кожей и лакированным карбоном. Авто похвастается музыкой Bose, штатной навигацией, CD-чейнджером и люком в крыше.

Dodge Viper R/T10. Десятицилиндровое купе разгоняется до первой сотни за 4,1 сек. Рассматриваемый вариант наделён черной расцветкой, классическим силуэтом и хорошим техническим состоянием. Для модели предусмотрели облегчённый и более мощный восьмилитровый мотор и доработанное шасси, улучшившие управляемость.