Насколько выросли в цене расходники для флагманской модели Lada Vesta

Обслуживание автомобилей в современных условиях обходится слишком дорого. Такая тенденция отмечается даже в сегменте отечественных транспортных средств, в том числе Lada Vesta. Эксперты оценили, насколько выросли в цене расходные материалы для легкового Lada Vesta за 2 года. Исследование проводилось по одной торговой точке.

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Эксперты для полноты картины приобретали расходные материалы для обслуживания Lada Vesta на протяжении 2 лет в одной и той же сети. В 2020 году моторное масло марки Lada Ultra 5W-40 в объеме 4 литров оценивалось в 1 438 рублей. Уже в декабре того же года прайс вырос до 1 598 рублей с наценкой в 11%. В декабре прошлого года аналогичный товар можно было приобрести уже за 2 366 рублей. Прибавка в данном случае составляет сразу 65%. После этого рост начал замедляться. Так, в прошлом месяце моторное масло данной марки реализовали по цене 2 514 рублей. Получается, что прибавка за 2 года составила 75%.

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Еще один важный элемент в конструкции любого автомобиля, в том числе и Lada Vesta - масляный фильтр. В конце весны 2020 года его прайс составлял 238 рублей. К декабрю того же года стоимость поднялась сразу до 263 рублей. В процентном соотношении прибавка составила 11%. В декабре прошлого года приобрести фильтр можно было за 359 рублей, что говорит о наценке в 51%. Больше всего поражает актуальная стоимость данного расходного материала - 813 рублей. В результате за 2 года рост цены составил 242%.

Еще один интересный пример - воздушный фильтр Pilenga. Его прайс весной 2020 года достигал 202 рубля, под конец года - 239 рублей, что говорит о прибавке на 18%. В декабре прошлого года приобрести фильтр можно было за 266 рублей, а в прошлом месяце его продавали за 470 рублей. Получается, что за 2 года цена выросла на 133%.

Как можно заметить, основные расходные материалы, которые используются для обслуживания транспортных средств, значительно прибавляют в цене. Данное правило распространяется не только на иномарки. Эксперты брали во внимание наиболее доступные и бюджетные расходники, которые традиционно пользуются высоким спросом.