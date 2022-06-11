Водителям назвали пять самых популярных штрафов летом

Заслуженный юрист России Иван Соловьев назвал самые популярные летние нарушения, за которые ГИБДД штрафует водителей. Об этом сообщает «Прайм».

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По словам эксперта, это превышение скорости, мойка в неположенном месте, заезд в лес и к водному объекту, парковка на газоне.

Лето провоцирует водителей на более энергичную скоростную езду. Надо помнить, что превышение скорости фиксируется камерами и наказывается штрафом до 5000 рублей и лишением прав на 6 месяцев.

Также в теплое время года несознательные автолюбители пытаются мыть машину у водоема или на дачном участке. Это грозит штрафом до 4 тысяч рублей.

«Использование химии добавит в доход регионального бюджета еще 5 тысяч рублей. Даже если мойка происходит на своём участке, но химический раствор с грязью уходят в землю», - предупредил юрист.

Заезд в лес будет караться штрафом, если речь идет о заповеднике, ботаническом саде, заказнике или памятнике природы. За это можно потерять от 3 до 4 тысяч рублей. За выезд на берег любого водоема может быть составлен административный протокол со штрафом в 4,5 тысяч рублей.

Нормы, запрещающие стоянку в местах, где посажены зелёные насаждения, имеются во многих региональных законах. Периодически власти проводят специальные рейды. Штраф за подобное нарушение составляет от 3 до 5 тысяч рублей.