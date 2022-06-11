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55 минут назад

Новости автомира: Водителям назвали пять самых популярных штрафов летом

Майк Габриелян

Заслуженный юрист России Иван Соловьев назвал самые популярные летние нарушения, за которые ГИБДД штрафует водителей. Об этом сообщает «Прайм».

Водителям назвали пять самых популярных штрафов летом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам эксперта, это превышение скорости, мойка в неположенном месте, заезд в лес и к водному объекту, парковка на газоне.

Лето провоцирует водителей на более энергичную скоростную езду. Надо помнить, что превышение скорости фиксируется камерами и наказывается штрафом до 5000 рублей и лишением прав на 6 месяцев.

Также в теплое время года несознательные автолюбители пытаются мыть машину у водоема или на дачном участке. Это грозит штрафом до 4 тысяч рублей.

«Использование химии добавит в доход регионального бюджета еще 5 тысяч рублей. Даже если мойка происходит на своём участке, но химический раствор с грязью уходят в землю», - предупредил юрист.

Заезд в лес будет караться штрафом, если речь идет о заповеднике, ботаническом саде, заказнике или памятнике природы. За это можно потерять от 3 до 4 тысяч рублей. За выезд на берег любого водоема может быть составлен административный протокол со штрафом в 4,5 тысяч рублей.

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Нормы, запрещающие стоянку в местах, где посажены зелёные насаждения, имеются во многих региональных законах. Периодически власти проводят специальные рейды. Штраф за подобное нарушение составляет от 3 до 5 тысяч рублей.

Ранее МВД России выступило против штрафов для инспекторов ГИБДД за ошибочные постановления.

Автоэксперт,Иван Соловьев,МВД России,ГИБДД,
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