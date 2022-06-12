Эксперт оценила закон о запрете водителям с судимостью работать в такси

Закон о запрете на работу в службе такси для граждан, имевших в прошлом судимость по одной или нескольким из ряда статей, включающего тяжкие и особо тяжкие преступления, призван сократить вероятность рецидивов правонарушений. Такое мнение высказала в интервью «Звезде» председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова.

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Она отметила, что в случае взаимодействия таксист-пассажир нужно понимать, что пространство автомобильного салона никто не контролирует. По словам эксперта, статистика говорит о том, что подобная ситуация, особенно когда на месте пассажира находится соответствующий конкретному типу жертвы человек, служит провокацией для лиц, уже совершавших преступления.

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«Когда человек садится в такси, никто их не контролирует, и здесь могут быть такие прецеденты. Поэтому закон на наш взгляд очень правильный... Уменьшает вероятность рецидивов у тех лиц, которые уже один раз или два раза были осуждены за тяжкие преступления», - заметила Зарипова.

Специалист посчитала очень правильным не создавать подходящих условий для людей, которые могут еще раз нарушить закон. Тем не менее, подчеркнула она, использовать свои водительские навыки в профессии таким людям никто не мешает.

«У них идет просто ограничение работы с людьми, с пассажирами. Водить грузовик, например, им не запрещено, потому что там нет других людей», - заметила председатель совета.

По прогнозу Зариповой, новые ограничения не окажут существенного влияния на рынок труда в этой сфере. Эксперт объяснила, что большинство ранее осужденных водителей такси были признаны виновными в незначительных правонарушениях, подобных хулиганству. Людей же, совершивших тяжкие преступления, очень нечасто можно встретить на водительском сиденье автомобиля такси.