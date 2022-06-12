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2 часа назад

Избежать рецидивов: эксперт оценила закон о запрете водителям с судимостью работать в такси

ТК «Звезда»

Закон о запрете на работу в службе такси для граждан, имевших в прошлом судимость по одной или нескольким из ряда статей, включающего тяжкие и особо тяжкие преступления, призван сократить вероятность рецидивов правонарушений. Такое мнение высказала в интервью «Звезде» председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова.

Эксперт оценила закон о запрете водителям с судимостью работать в такси
Фото: РИА НОВОСТиРИА НОВОСТи

Она отметила, что в случае взаимодействия таксист-пассажир нужно понимать, что пространство автомобильного салона никто не контролирует. По словам эксперта, статистика говорит о том, что подобная ситуация, особенно когда на месте пассажира находится соответствующий конкретному типу жертвы человек, служит провокацией для лиц, уже совершавших преступления.

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«Когда человек садится в такси, никто их не контролирует, и здесь могут быть такие прецеденты. Поэтому закон на наш взгляд очень правильный... Уменьшает вероятность рецидивов у тех лиц, которые уже один раз или два раза были осуждены за тяжкие преступления», - заметила Зарипова.

Специалист посчитала очень правильным не создавать подходящих условий для людей, которые могут еще раз нарушить закон. Тем не менее, подчеркнула она, использовать свои водительские навыки в профессии таким людям никто не мешает.

«У них идет просто ограничение работы с людьми, с пассажирами. Водить грузовик, например, им не запрещено, потому что там нет других людей», - заметила председатель совета.

По прогнозу Зариповой, новые ограничения не окажут существенного влияния на рынок труда в этой сфере. Эксперт объяснила, что большинство ранее осужденных водителей такси были признаны виновными в незначительных правонарушениях, подобных хулиганству. Людей же, совершивших тяжкие преступления, очень нечасто можно встретить на водительском сиденье автомобиля такси.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий работать водителями общественного транспорта и такси людям, которые имеют неснятую или непогашенную судимость по ряду тяжких и особо тяжких преступлений. Также у водителей не должно быть судимостей за похищение людей, грабеж, разбой, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, преступления против половой неприкосновенности и свободы личности и убийство.

Автоэксперт,Владимир Путин,
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