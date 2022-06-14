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1 час назад

Автоэксперт Мигаль предупредил о рисках при покупке автомобиля за границей

Газета.Ru

В России в связи с недоступностью приобретения новых автомобилей стала популярной услуга ввоза машин из-за рубежа. Об этом агентству «Прайм» рассказал генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль.

Автоэксперт предупредил о рисках при покупке автомобиля за границей
Фото: ReutersReuters

«Физлица по-прежнему могут пригнать себе иномарку не дороже 50 тысяч евро, остальные попали под санкции. Сейчас в Европе можно найти отдельные экземпляры по ценам, которые были в России до февраля 2022 года, но большинство автомобилей уже подорожали на 5-10%, как и услуги автовоза», — сообщил автоэксперт.

По его словам, есть смысл пригонять из-за границы 3-5-летние автомобили, так как новые дороже в растаможивании, а машины старше 5 лет облагаются высоким экологическим налогом.

Кроме того, по словам Дениса Мигаля, в последнее время «серые дилеры» ввозят в Россию машины из стран Ближнего Востока. Такие автомобили могут стоить на 20-30% дешевле, чем в РФ, однако они не адаптированы под российские условия эксплуатации. На них устанавливаются более мощные кондиционеры, а система обогрева салона, наоборот, слабая. Также у таких машин, как правило, нет обогрева зеркал и стекол.

Автоэксперт предупредил, что не стоит обращаться к услугам серых дилеров, так как после внесения предоплаты в размере полной стоимости автомобиля такая фирма может обмануть своего клиента.

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