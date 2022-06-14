Автоэксперт предупредил о рисках при покупке автомобиля за границей

«Физлица по-прежнему могут пригнать себе иномарку не дороже 50 тысяч евро, остальные попали под санкции. Сейчас в Европе можно найти отдельные экземпляры по ценам, которые были в России до февраля 2022 года, но большинство автомобилей уже подорожали на 5-10%, как и услуги автовоза», — сообщил автоэксперт.

По его словам, есть смысл пригонять из-за границы 3-5-летние автомобили, так как новые дороже в растаможивании, а машины старше 5 лет облагаются высоким экологическим налогом.

Кроме того, по словам Дениса Мигаля, в последнее время «серые дилеры» ввозят в Россию машины из стран Ближнего Востока. Такие автомобили могут стоить на 20-30% дешевле, чем в РФ, однако они не адаптированы под российские условия эксплуатации. На них устанавливаются более мощные кондиционеры, а система обогрева салона, наоборот, слабая. Также у таких машин, как правило, нет обогрева зеркал и стекол.