Какие проблемы можно решить чип-тюнингом

Чип-тюнинг уже давно перестал использоваться исключительно для увеличения производительности силового агрегата в автомобиле. В последнее время специалисты используют новые прошивки для того, чтобы убирать незначительные неполадки и лечить хронические неисправности. Рассмотрим, какие дефекты в современных условиях поддаются чип-тюнингу.

Начать стоит с клапана EGR или рециркуляции отработавших газов. Он используется во многих автомобилях и выполняет одну функцию - улучшает экологические характеристики силовых агрегатов. Главная проблема узла заключается в том, что со временем сам клапан может загрязняться сажей. В результате автомобиль может глохнуть на холостых оборотах или в процессе поездки.

Проводить замену клапана слишком дорого, поэтому в сервисе могут установить новую прошивку, чтобы блок управления двигателем больше не видел ошибку EGR. После этого силовой агрегат снова начнет работать без перебоев. Клапан будет выполнять роль обычной заглушки.

Вносить изменения в прошивку нужно и после удаления каталитического нейтрализатора, сажевого фильтра или мочевины на дизельных агрегатах. Все эти процедуры проводятся на подержанных автомобилях, которые имеют множество проблем. Это избавляет владельцев от финансовых затрат.

Особой популярностью в последнее время пользуется процедура увеличения холостых оборотов двигателя. Это особенно распространено в сегменте машин с малообъемными моторами. Так как в стране развивается рынок кроссоверов с трехцилиндровыми установками, можно не сомневаться в популярности данной процедуры.