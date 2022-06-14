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3 часа назад

Без тормозов: как категорически нельзя хранить тормозную жидкость

Car.ru

Хранение тормозной жидкости предполагает соблюдение определенных требований. В противном случае состав может утратить свойства.

Без тормозов: как категорически нельзя хранить тормозную жидкость
Фото: Car.ruCar.ru

Многие автомобилисты постоянно перевозят в багажнике транспортного средства запас технических жидкостей и запчастей. И это правильный подход, который позволяет предотвратить различные неприятности в дороге. Но правильным он считается ровно до того момента, пока речь не заходит о тормозной системе. Рассмотрим, почему желание обеспечить запас в данном случае может нанести вред.

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Во время эксплуатации транспортного средства требуется периодически доливать или менять технические жидкости. Тормозная не является исключением из правил. На долив может уходить большое количество состава, поэтому после процедуры в таре остается немного жидкости. Автомобилисты полагают, что можно закрыть канистру крышкой и в следующий раз использовать состав для повторной доливки.

Но проблема заключается в том, что тормозная жидкость достаточно гигроскопична. Она впитывает влагу даже при небольшом объеме воздуха. Ей потребуется всего 3,5 части воды от общего объема, чтобы состав полностью поменялся. Из-за этого тормозная жидкость теряет свои свойства и может закипать. Если состав длительное время стоит открытым, он впитывает гораздо больше влаги, поэтому не считается пригодным для использования.

Например, за неделю простоя тормозная жидкость может набрать до 5% жидкости, если оставлять ее в открытой емкости. Поэтому у автомобилистов есть только один способ защитить расходный материал от потери эксплуатационных качеств - перед закрытием крышки из банки нужно по максимуму удалить воздух.

Если автомобилисту приходится часто доливать жидкость, это может говорить о наличии течей. В таком случае рекомендуется проверить системы и устранить все неисправности и течи. Тогда перевозить в багажнике открытые тары с составом для замены не придется. Приобретать такое средство в запас тоже не стоит, так как оно имеет свой срок годности. Напомним, что замена тормозной жидкости в транспортном средстве должна проводиться не реже 1 раза в 2 года. Даже в закрытом контуре состав накапливает влагу и теряет свойства.

Автоэксперт,
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