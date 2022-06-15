Что ни в коем случае нельзя делать с автомобилем перед продажей

Перед продажей автомобиля, в особенности если вы планируете показывать товар лицом сами, следует провести обстоятельную, но не слишком затратную предпродажную подготовку. "РГ" дает рекомендации - как правильно подойти к этому важному процессу.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости Кирилл Каллиников / РИА Новости

Вряд ли кто-то станет спорить с тем, что правильная предпродажная подготовка машины - возможность продать авто выгоднее. И в этом процессе есть свои прерогативы и запреты, которым продавец с головой на плечах без сомнений будет следовать.

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Начнем с внешней стороны вопроса, и конкретно, - с кузова. Как сделать так, чтобы покупатель клюнул на презентабельную начинку и не опечалился из-за кузовных дефектов, присутствующих в том или ином объеме практически у всех автомобилей с пробегом? Прежде всего, автомобиль следует качественно помыть. Эта рекомендация может показаться банальной, однако не спешите с выводами. Ведь мойка мойке - рознь.

Если вы эксплуатировали машину в мегаполисе, ее капот, борта и багажник будут наверняка покрыты налетом реагентов, пятнами битума и рыжими точками поверхностной коррозии, так называемой "колодочной пылью". Для устранения таких загрязнений на хороших мойках используют, как правило, уайт-спирит, дизтопливо, керосин и очистители для битума. После такой обработки кузов станет гораздо более гладким, и покупатель точно обратит на это внимание.

Следующий этап - устранение мелких сколов и царапин. Ключевое слово здесь - мелких. Ведь масштабная перекраска кузова - палка о двух концах. Во-первых, это дорого. А, во-вторых, даже если эффект будет ощутимым, продавец может заподозрить, что машина перекрашивалась для сокрытия следов ДТП.

Между тем, если вы уберете мозолящие взгляд изъяны, оставив часть сколов и вмятин, это, как правило, производит благоприятный эффект - для покупателя это станет сигналом, что вы ничего не скрываете и при этом ухаживаете за машиной, устраняя мелкие изъяны. Впрочем, иногда бывает смысл устранить также и вмятины разного калибра. Для этого на сервисах имеется сегодня масса технических средств - приклеиваемые "грибки", "присоски", массирование панелей изнутри специальными крючками и т.д.

Важна также полировка кузова. Для этого можно либо обратиться на сервис, либо провести работу самостоятельно. Рекомендуем первый вариант, если вы не специалист. При отсутствии необходимых навыков можно "прожечь" лак и оставить на кузове "голограммы" - разводы в виде кругов, заметные при дневном свете. В любом случае - не усердствуйте с полированием.

Достаточно обработки среднеабразивной и антиголограммной пастами, которые придадут кузову блеск. Альтернатива - покрытие воском. Так станут почти незаметными сколы и царапины, а кузов будет зазывно блестеть. Проблема лишь в том, что такой макияж уйдет после пары моек к неудовольствию нового владельца. Поэтому воскованию все же лучше предпочесть полировку.

Переходим к салону. Если он прокурен, замаслен и испачкан, не обойтись без химчистки. Плохо пахнущий и неухоженный салон отпугнет многих покупателей, даже если по технике с автомобилем все в порядке. Лучше всего обратиться в детейлинг-центр. Ведь многие загрязнения удалить самостоятельно проблематично.

При этом можно сэкономить, заказав не полную, а локальную химчистку. Не лишним будет также докупить новые коврики. Они не слишком дороги, особенно если брать неоригинал, и привносят элемент новизны, что явно придется покупателю по душе. В то же время - не переусердствуйте. Надраенный до блеска салон может вызвать ощущение, что вы пытаетесь пустить продавцу пыль в глаза.