Утилизация автомобиля в 2022 году: сколько стоит и где это сделать

Иногда владельцу автомобилей ничего не остается, кроме как сдать свою машину в утиль. Эта ситуация может возникнуть в результате ДТП, не покрываемого страховкой, или если ремонт транспортного средства окажется слишком дорогим. Мы подготовили краткую шпаргалку о том, как организована утилизация авто в 2022 году.
До 2019 года на территории РФ работала государственная программа по утилизации автомобилей. Она позволяла владельцам машин сдавать транспортные средства специальным компаниям, чтобы взамен получать скидочные сертификаты на покупку нового автомобиля. Размер скидки варьировался от 50 до 350 тысяч рублей.
На данный момент государственная утилизация авто невозможна: программа прекратила действие еще три года назад, хотя сейчас чиновники рассматривают перспективу возобновления. Если вы хотите утилизировать автомобиль, вам придется обратиться в официальный автосалон или представительство производителя.
Некоторые фирмы все еще предоставляют скидки на новые транспортные средства. Размер скидки так же будет зависеть от компании и категории транспортного средства, сданного на утилизацию. Вы можете рассчитывать примерно на следующие цифры.
Большинство дилеров предъявляют одни и те же требования к автомобилю вне зависимости от категории транспортного средства. Как правило, эти три звучат чаще всего.
Вне зависимости от того, по каким причинам и в какой компании вы решите сдать свой автомобиль в утиль, вам понадобится подготовить стандартный пакет документов. Если вы потеряли какой-либо из них, информацию можно восстановить через базу данных ГАИ — для этого нужно оставить заявку на портале государственных услуг.
Помимо этого, автосалоны или производители также могут потребовать специфический пакет документов — их желательно собрать заранее, чтобы сэкономить время и нервы.
После того, как вы соберете необходимые документы, порядок процедуры утилизации предельно прост. Процесс проходит в несколько этапов.
Сроки проведения процедуры зависят от конкретной фирмы и могут варьироваться: выяснить подобную информацию можно на официальных сайтах компаний.