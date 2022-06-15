Утилизация автомобиля в 2022 году: сколько стоит и где это сделать

Иногда владельцу автомобилей ничего не остается, кроме как сдать свою машину в утиль. Эта ситуация может возникнуть в результате ДТП, не покрываемого страховкой, или если ремонт транспортного средства окажется слишком дорогим. Мы подготовили краткую шпаргалку о том, как организована утилизация авто в 2022 году.

Фото: ТАСС ТАСС

Что такое программа утилизации автомобилей и как ей воспользоваться

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До 2019 года на территории РФ работала государственная программа по утилизации автомобилей. Она позволяла владельцам машин сдавать транспортные средства специальным компаниям, чтобы взамен получать скидочные сертификаты на покупку нового автомобиля. Размер скидки варьировался от 50 до 350 тысяч рублей.

На данный момент государственная утилизация авто невозможна: программа прекратила действие еще три года назад, хотя сейчас чиновники рассматривают перспективу возобновления. Если вы хотите утилизировать автомобиль, вам придется обратиться в официальный автосалон или представительство производителя.

Некоторые фирмы все еще предоставляют скидки на новые транспортные средства. Размер скидки так же будет зависеть от компании и категории транспортного средства, сданного на утилизацию. Вы можете рассчитывать примерно на следующие цифры.

Легковой автомобиль — 40-50 тысяч рублей

Внедорожник — 75-90 тысяч рублей

Грузовик массой до 4 тонн — 145-175 тысяч рублей

Грузовик массой до 7,5 тонн — 165-200 тысяч рублей

Как узнать, подходит ли автомобиль для утилизации

Большинство дилеров предъявляют одни и те же требования к автомобилю вне зависимости от категории транспортного средства. Как правило, эти три звучат чаще всего.

Перед утилизацией машина должна пребывать в вашей собственности не менее 12 месяцев.

Машина полностью укомплектована и имеет все соответствующие технические документы.

Машина не находится в залоге, не является объектом штрафа, ареста или любого другого юридического делопроизводства.

Какие документы нужны для утилизации автомобиля

Вне зависимости от того, по каким причинам и в какой компании вы решите сдать свой автомобиль в утиль, вам понадобится подготовить стандартный пакет документов. Если вы потеряли какой-либо из них, информацию можно восстановить через базу данных ГАИ — для этого нужно оставить заявку на портале государственных услуг.

Паспорт владельца машины.

Паспорт транспортного средства (бумажный или электронный).

Свидетельство о регистрации транспортного средства.

Номерные знаки.

Помимо этого, автосалоны или производители также могут потребовать специфический пакет документов — их желательно собрать заранее, чтобы сэкономить время и нервы.

Документ, подтверждающий право собственности на автомобиль.

Документ, доказывающий, что вы были собственником автомобиля не менее 12 месяцев.

Свидетельство о регистрации транспортного средства.

Свидетельство об утилизации и снятии с учета ГИБДД.

Как утилизировать автомобиль

После того, как вы соберете необходимые документы, порядок процедуры утилизации предельно прост. Процесс проходит в несколько этапов.

Выберите утилизационную компанию. Не забудьте проверить, чтобы она владела лицензией на работу с опасными отходами — эта информация как правило находится на сайте организации. Доставьте машину на место утилизации. Если автомобиль на ходу, то можете приехать на нем лично. Если нет, то придется воспользоваться услугами эвакуатора. Оплатите процедуру. Если ваша машина была выпущена до 2012 года, вам нужно будет оплатить специальный утилизационный сбор в размере от 20 тысяч рублей. На машины, чей паспорт был выдан после этой даты, данное правило не распространяется. Заберите свидетельство об утилизации. После того, как вы сдадите автомобиль, вам должны будут выдать соответствующую справку — помните об этом! Снимите машину с учета. Для этого нужно обратиться в отделение ГАИ (лично или онлайн) со справкой.