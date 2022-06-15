Обновленный Subaru Ascent сделал серьезное “лицо” и расщедрился на базовое оснащение

Самая большая версия кросса Subaru Ascent была подвержена плановому рестайлингу. Восьмиместная модель представлена 5 лет назад. За пределами Соединённых Штатов транспортное средство является практически неизвестным.

Стоит отметить, что одно время Subaru Ascent планировалась для вывода на отечественный авторынок. В передней части кросс оснащается новой радиаторной решёткой, получившей более крупные размеры в сравнении с прошлым вариантом. В бампере использовали вертикальные секции противотуманок. Нижний росчерк ходовых огней опустили ниже. В задней части автомобиля изменения являются менее заметными.

Интерьер Ascent был доработан под стиль последних современных моделей Subaru. Классические горизонтальные 6,5/8-дюймовые дисплеи заменили вертикально ориентированным 11,6-дюймовым монитором.

В салоне используется минимальное количество физических клавиш. Предусмотрена беспроводная работа протоколов Android Auto, а также Apple CarPlay. В число новых опций включили систему кругового обзора, а также интерком, позволяющий пассажирам с удобством общаться между собой в огромном салоне.

Система EyeSight получила третью камеру, включающую функцию помощи при уходе от препятствий при скоростном режиме до 80 км/час. Для условий бездорожья предложили два ездовых режима: снег/грязь, а также глубокий снег/слякоть.

В авто оставили прежнюю силовую установку. Subaru Ascent получил 2.4-литровый силовой агрегат, генерирующий 264 л.с. В качестве трансмиссии используется клиноцепной вариатор, который является традиционным для Subaru. Вместе с мотором функционирует полноприводная система. Реализации обновлённых кроссов стартуют осенью текущего года. Стоимость новинки держится пока в секрете.