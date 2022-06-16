Автоподставщики и без аварий «разводят» наивных водителей на деньги

Разного рода есть мошенничество. Прежде всего, мы видим на дороге человека, который что-то вам машет или сигналит из соседней машины. И вы прежде всего открываете окно. В современных машинах, в отличие от отечественного автопрома в советские времена, окно можно открыть легко, простым нажатием клавиши, не надо крутить ручку. Поэтому вы, как правило, всегда открываете окно, когда видите, что кто-то к вам обращается, и начинаете диалог. А у мошенников этот диалог начинается четко, он регламентирован по плану. И как только вы вступаете в диалог, приветствуете друг друга либо спрашиваете, что случилось, уже заготовленные фразы со стороны мошенников вас вовлекают в этот диалог. И в последствии, в зависимости от той преступной схемы, которая лежит в замысле злоумышленника, он вас разводит на те или иные действия. То есть с момента открытия окна вы должны понимать, что вы можете стать жертвой. Поэтому перед тем, как нажать на кнопку, открыть окно и поговорить с неизвестным человеком, сто раз подумайте, посоветуйтесь, может быть, с близкими. Телефон всегда рядом с вами.