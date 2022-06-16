Автоподставщики и без аварий «разводят» наивных водителей на деньги

В арсенале автоподставщиков появились новые уловки. Теперь они научились и без аварий «разводить» законопослушных водителей на деньги. Как они это делают и как не стать их жертвой? В эфире телеканала «МИР 24» рассказал автоюрист, кандидат юридических наук Виктор Вэскер.
- Одна из схем выглядит так: водителя просят остановиться, потому что машина дымит, просят открыть капот и, пока один отвлекает, другой капает маслом на двигатель. Масло испаряется, появляется дым. Испуганный водитель сам едет в ближайший автосервис, любезно подсказанный аферистами. А дальше, конечно, официальный счет за псевдоремонт. Может в таких случаях нужно просто не останавливаться на дороге, когда даже настойчиво просят?
Виктор Вэскер:
Вы абсолютно правы. Опрометчиво не только останавливаться, выходить из машины, но даже открывать окно и вступать в контакт с данными личностями. К сожалению, практика показывает, что диалоги на дороге с такими лицами, которые сами просят о помощи либо бегут к вам помогать с каким-то предложением, всегда чреваты какими-то мошенническим действиями. Они злоупотребляют доверием, которое вы им оказали, и будут негативные последствия. К сожалению, мошенники становятся все креативнее, потому что люди уже научены разными уловками.
Но законодательная база у нас сформировалась таким образом, чтобы защитить потерпевших от разного рода посягательств со стороны преступников. И поэтому преступникам приходится прибегать к каким-то уловкам для того, чтобы выманить человека из машины. Но, как только вы выходите из машины или вступаете в контакт, вы как улитка из своего панциря выползаете, и становитесь такой прекрасной добычей мошенников. И дальше уже дело техники, психологии, внушения и так далее. Вступать в контакт не нужно.
- Обычно просят остановиться и на дорогу выйти из машины? Или бывает так, что и по соседству едет машина и оттуда водителю что-то подсказывают?
Виктор Вэскер:
Разного рода есть мошенничество. Прежде всего, мы видим на дороге человека, который что-то вам машет или сигналит из соседней машины. И вы прежде всего открываете окно. В современных машинах, в отличие от отечественного автопрома в советские времена, окно можно открыть легко, простым нажатием клавиши, не надо крутить ручку. Поэтому вы, как правило, всегда открываете окно, когда видите, что кто-то к вам обращается, и начинаете диалог. А у мошенников этот диалог начинается четко, он регламентирован по плану. И как только вы вступаете в диалог, приветствуете друг друга либо спрашиваете, что случилось, уже заготовленные фразы со стороны мошенников вас вовлекают в этот диалог. И в последствии, в зависимости от той преступной схемы, которая лежит в замысле злоумышленника, он вас разводит на те или иные действия. То есть с момента открытия окна вы должны понимать, что вы можете стать жертвой. Поэтому перед тем, как нажать на кнопку, открыть окно и поговорить с неизвестным человеком, сто раз подумайте, посоветуйтесь, может быть, с близкими. Телефон всегда рядом с вами.
- Если все-таки остановился, как себя правильно вести? Особенно девушке, которая не понимает в устройстве автомобиля.
Виктор Вэскер:
Ну, если девушка не понимает в устройстве автомобиля, но, тем не менее, автомобиль у нее есть, значит, есть и близкий человек, который либо презентовал эту машину, либо помогает этой девушке обслуживать эту машину. Тогда такой совет любой девушке, мужчине, независимо от возраста и социальной принадлежности. Если вы испытываете какие-то опасения, общаясь с возможными злоумышленниками, которые говорят, допустим, что у вас сломалась машина, течет масло или какие-то другие неприятности, решение которых вы пока не представляете, возьмите телефон и позвоните близкому человеку либо просто знакомому, посоветуйтесь.
Вот эти минуты вашего диалога с близким человеком сведут на нет все психологические старания мошенников, у которых уже есть сценарий этого спектакля. Как только вы в этот сценарий вводите какие-то свои мизансцены, это сразу путает карты этим мошенникам. Поэтому позвоните близким и скажите: «Меня сегодня оставил человек на дороге, говорит, что капает из-под капота масло, предлагает подъехать в соседней гараж починить машину, что делать?» Я уверен, с этого момента уже все пойдет не по сценарию мошенника. Вот это самый главный, самый важный совет, раз уж вы открыли окно и вышли из машины, вступили в контакт непосредственно со злоумышленником.
- А если неизвестные люди настойчиво предлагают отбуксировать твою машину в автосервис?
Виктор Вэскер:
Нужно не стесняться, а звонить в правоохранительные органы, прежде всего в полицию. Как только вы при мошенниках начнете звонить в полицию и таким совершенно человеческим языком объяснить, что вам, например, двое физически крепких мужчин настойчиво предлагают проехать в какой-то автосервис, или просят вас пройти с ними для того, чтобы эту машину осмотреть, или, не дай бог обвиняют вас в каком-то ДТП, их пыл сразу угаснет. Смело звоните в полицию, не думайте, что полицейские занимаются только какими-то тяжкими преступлениями, связанными с умышленными лишениями жизни или причинением тяжких повреждений. Мошеннические действия третьих лиц – это тоже прерогатива полиции. Полицейские, я уверен, отреагируют на ваш звонок. Но гораздо быстрее на ваш звонок отреагируют те мошенники, которые находятся рядом с вами. Потому что полицейские, как я сказал, это не герои их спектакля, поэтому мошенники тут же ретируются, уедут. Ну либо как-то их накал сразу же станет меньше. То есть надо не стесняться звонить в полицию, и полицейские действительно приедут по сигналу и разберутся в вашей ситуации.
- Раньше мошенники с большой дороги инсценировали аварии. Сейчас почему они этого не делают, или это тоже происходит?
Виктор Вэскер:
Закон об ОСАГО, об обязательном страховании автогражданской ответственности, нанес существенный удар по мошенникам. Потому что ОСАГО – это страхование вашего автомобиля от причинения вреда третьим лицам. А все мошеннические разводки как раз были сосредоточены на том, что вы причинили кому-то ущерб, и надо либо сейчас заплатить 100 тысяч рублей, либо завтра вы заплатите миллион, либо вообще лишитесь машины, у вас отнимут ключи и так далее. Все граждане сейчас в большинстве своем стали благоразумны. Понимая, что у них есть полис ОСАГО, не вступают ни с кем в контакт, а звонят непосредственно в свою страховую компанию и в полицию. Потому что как раз те немаленькие деньги, которые мы платим за ОСАГО, предназначены для того, чтобы субъекты страхового дела в лице своих представителей урегулировали ваш конфликт с тем лицом, которому вы причинили ущерб, то есть с потерпевшим.
И поэтому в большинстве своем сейчас граждане уже не вступают в какие-либо диалоги, контакты, тем более если этот диалог строится в какой-то агрессивной тональности с другими участниками ДТП. Потому что есть полис ОСАГО, который как раз вас защищает от того, чтобы вас не обманули, чтобы вы не вступали в какой-то психологический, морально-нравственный конфликт с тем лицом, с которым попали в ДТП. Все застраховано, страховая разберется, проведет экспертизу, заплатит деньги. Вам же только надо заявить о случившемся. И поэтому количество мошеннических действий, связанных с ДТП, стало гораздо меньше. Люди не вступают с ними в контакт, они сразу обращаются в полицию, сразу обращаются в страховые компании и, собственно, на этом инцидент исчерпан.
А мошенники боятся полиции, боятся страховой компании. Потому что есть реестр всех дорожно-транспортных происшествий. И если лицо попадает в ДТП как потерпевший один раз, второй раз, десятки раз, это вызывает подозрение не только у службы безопасности страховых компаний, но и у правоохранительных органов, куда передается информация. И, конечно, никому не нужны неприятности с законом, мошенники хотят действовать тихо, тайно и эффективно. Вот поэтому снижается количество мошеннических действий, связанных с ДТП.
- Но мы разобрали одну схему. К каким еще уловкам прибегают мошенники, и как им противостоять?
Виктор Вэскер:
Ну сейчас как раз мошенники прибегают к уловкам, не связанным с дорожно-транспортными происшествиями, а с выманиванием водителя из машины. К примеру, достаточно часто я наблюдаю: стоит на обочине машина, полная каких-то родственников, детей, жен, как будто сломалась. И человек бегает по трассе, ловит машины, что-то пытается объяснить, выманить человека из машины. Как правило, это связано с кражей личных вещей из машины. Потому что, как только вы выходите из машины, вы не всегда успеваете ее закрыть. А сумочка с документами всегда лежит рядом с вами на переднем сидении, либо в багажнике лежат ценные вещи. И пока вы выходите, выясните что-то, пытаетесь помочь, личные вещи у вас украдут. Это самый распространенный способ мошеннических действий.
- В качестве итога, дайте общие рекомендации. Как законопослушным водителям своевременно распознать мошенников и не стать их жертвой?
Виктор Вэскер:
Мы вернемся к началу нашего разговора. Чтобы сохранить себе нервы и деньги, не выходите из машины. Не входите в прямой контакт с теми людьми, которые пытаются вас выманить из машины, потому что государство в лице, допустим, правоохранительных органов, готово разобраться в этой ситуации, звоните в полицию. Субъекты страхового дела, где у вас застраховано ОСАГО за немаленькие деньги, готовы за ваши деньги разобраться в конфликтной, сложной ситуации, связанной с ДТП, если оно имело место быть. Либо вы даже не заметили это ДТП, но кто-то настойчиво говорит о том, что вы поцарапали чужую машину.
То есть обращайтесь непосредственно в те органы, которые готовы за вас решить эту проблему. Самостоятельно не пытайтесь это сделать, тем более в первые минуты после того, как вас кто-то остановил, выманил из машины. Потому что вы находитесь в достаточно высоком эмоциональном состоянии, вы волнуетесь, вы переживаете. А когда человек себя полностью не контролирует в психологическом плане, то он совершает ряд ошибочных действий, которые могут иметь долгосрочные последствия. Оставайтесь в своей комфортной машине, не выходите на контакт с мошенниками, и все будет хорошо.