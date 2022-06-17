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1 час назад

Можно ли смешивать тормозную жидкость разных марок?

Car.ruиещё 1

Тормозная жидкость - состав, который необходим для передачи усилия от педали на колеса через гидравлическую систему. К данной жидкости предъявляется большое количество требований, так как она должна выдерживать высокую температуру, не сжиматься и обеспечивать эффективное торможение транспортного средства.

Можно ли смешивать тормозную жидкость разных марок?
Фото: Car.ruCar.ru

Можно выделить несколько типов тормозных жидкостей для автомобилей: минеральные, гликолевые, силиконовые.

Первый тип представляет собой состав, в котором есть спирт и касторка. Такое решение используется для старых автомобилей. Среди особенностей - хорошее смазывание трущихся элементов.

Минеральная тормозная жидкость имеет низкую температуру кипения, слабую устойчивость к низкой температуре. По этим причинам состав не отвечает современным требованиям.

Жидкости на основе гликоля выдерживают высокую температуру, отличаются хорошими смазывающими свойствами и вязкостью. Такой состав подходит для всех современных автомобилей с дисковыми тормозами. Главный недостаток заключается в том, что жидкость впитывает влагу из окружающей среды. Но каждый производитель может использовать уникальные пакеты присадок, поэтому свойства могут отличаться.

Третий тип - силиконовая тормозная жидкость или DOT 5, которая не впитывает влагу, выдерживает высокие температуры. Именно она считается наиболее прогрессивной в настоящее время. Единственный недостаток заключается в том, что жидкость имеет недостаточные смазывающие параметры. Эксплуатационный срок составляет 4-5 лет.

Актуальный вопрос - можно ли совмещать разные типы тормозной жидкости. В основе каждой лежит определенный компонент. Это может быть силикон или гликоль, которые в теории можно смешивать друг с другом. Но в результате получится смесь, которая может утратить эксплуатационные характеристики. Понижаются показатели температуры закипания. Автомобилисты могут пользоваться составленной таблицей совместимости составов, чтобы не столкнуться с проблемами при эксплуатации транспорта.

Автоэксперт,
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