Штраф пришел без фото. Что можно сделать?

Не очень часто, но случается, что вы получили постановление о штрафе, в котором нет приложенных снимков с камеры автоматической фиксации нарушений. Рассказываем, что следует сделать, и чего лучше не делать в такой ситуации.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости Кирилл Каллиников / РИА Новости

Сразу обозначим главный момент - если вам пришел штраф без фото, не торопитесь оплачивать его по горячим следам. Сначала разберитесь, не вкралась ли ошибка в постановление. Отметим в этой связи, что в соответствии с КоАП РФ постановление по делу об административном правонарушении, вынесенное на основании данных автоматической фиксации, должно содержать в себе изображение этого самого нарушения (ст.28.6, ч.7 ст.29.10 КоАП РФ).

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Причин, по которым к постановлению не приложено фото, может быть несколько. Как вариант, фото не прикрепляется из-за сбоя в базе ГИБДД. К примеру, случается, что автоматическая система сверки авто и личности водителя срабатывает некорректно. Конечно, каждый документ проверяет и подписывает инспектор ГИБДД, но из-за большого потока штрафов он может не заметить, что фото нет.

Также снимок из базы ГИБДД может не попасть в базу муниципальных платежей ГИС ГМП из центра обработки правонарушений (ЦАФАП). Наконец, не исключено, что ошибку мог вызвать сбой мобильного приложения, особенно если речь идет о неофициальных, дублирующих базы ГИБДД ресурсов. Поэтому обязательно перепроверьте штраф в государственных сервисах.

Впрочем, отсутствие в "письме счастья" подтверждения фотофиксации не всегда означает, что штраф выписан по ошибке. Если вы сомневаетесь, что постановление оформлено верно, имеет смысл разобраться в ситуации. Сделать это можно на официальном сайте ГИБДД. Для проверки понадобятся госномер и номер СТС. Если фото нет и там - возможно, это ошибка ГИБДД. А значит для вас - это повод обратиться в ГИБДД за разъяснениями.

Одновременно, для полноты картины не будет лишним пробить штраф на "Госуслугах". И, кстати, через "Госуслуги" можно запросить снимки в ГИБДД. Для кого такой алгоритм действий будет даже удобнее.

Фото в итоге так и не нашлось? Это повод обжаловать постановление. Для этого нужно написать жалобу на имя начальника отдела, сотрудник которого оформил штраф. В ней следует попросить предоставить медиаматериалы, на основании которых было вынесено постановление о наложении штрафа. Помните, что срок подачи жалобы - десять дней со дня постановления. Ответ же инспекция обязана дать в течение тех же десяти дней.

Отдельный случай - когда без фото пришел штраф за превышение скорости. Вероятнее всего, это ошибка камеры. Такое наказание также можно обжаловать и вернуть деньги. Что же касается штрафов за парковку, здесь будет или нет, приложено фото, зависит от региона.

В Москве и Московской области нарушения правил парковки фиксируют камеры ГИБДД и МАДИ. Обратитесь в эти службы, если сомневаетесь в правильности вынесения постановления. В других регионах информацию о том, прикладывается ли фото к постановлению можно получить на сайтах парковочного пространства конкретного города.